HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

El examen incluye áreas de Aptitud Académica, Humanidades, Matemática, Física y Química. Se espera que candidatos de diferentes regiones, incluidas Ayacucho, Puno y Arequipa, presenten sus pruebas en las fechas asignadas.

La UNI aplicará medidas de seguridad con un sistema de monitoreo por cámaras durante el examen, asegurando la transparencia y supervisión del proceso de admisión.
La UNI aplicará medidas de seguridad con un sistema de monitoreo por cámaras durante el examen, asegurando la transparencia y supervisión del proceso de admisión. | Foto: Andina/UNI/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este lunes 10 de agosto el Examen de Admisión 2026-II, proceso en el que participarán 5.545 postulantes que cumplieron con el pago del prospecto. Las evaluaciones se desarrollarán durante tres jornadas, los días 10, 12 y 14 de agosto, en el marco del proceso de ingreso a la universidad.

De los 7.142 preinscritos, 5.545 concretaron el pago correspondiente y 320 postulantes participan como becados. Además, el proceso contará con participantes procedentes de distintas regiones del país, entre ellas Ayacucho, Junín, Áncash, Puno, Arequipa y Tingo María.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

lr.pe

Link de resultado del examen UNI del lunes 10 de agosto

Quienes participen en el examen de admisión de la UNI de este lunes 10 de agosto podrán revisar su desempeño mediante el portal oficial de Admisión de la universidad. Para consultar la información, deberán ingresar sus datos personales y comprobar el puntaje alcanzado en esta primera fecha de evaluación.

¿Cuándo serán los exámenes de admisión de la UNI 2026-II?

La primera jornada está programada para este lunes 10 de agosto y comprenderá las áreas de Aptitud Académica y Humanidades. La evaluación continuará el miércoles 12 de agosto, fecha en la que los postulantes rendirán la prueba correspondiente al área de Matemática.

El cronograma finalizará el viernes 14 de agosto con los exámenes de Física y Química. De esta manera, los postulantes deberán completar las tres jornadas establecidas por la universidad para culminar el proceso de evaluación.

La convocatoria reúne a personas con edades diversas. Según la información proporcionada por la UNI, el postulante de menor edad tiene 16 años, mientras que el de mayor edad tiene 48 años. También participarán 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

PUEDES VER: Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

lr.pe

¿Qué medidas de seguridad aplicará la UNI durante el examen?

Para reforzar la supervisión durante las tres fechas de evaluación, la UNI implementará un sistema de monitoreo mediante cámaras. Este mecanismo permitirá realizar un seguimiento permanente de lo que ocurra durante el desarrollo de las pruebas y registrar las incidencias que puedan presentarse.

La vigilancia estará activa a lo largo de las jornadas programadas, como parte de las medidas adoptadas por la universidad para supervisar el desarrollo del examen y contribuir a la transparencia del proceso de admisión.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La buena noticia para los postulantes a la UNI que todavía no logran su inscripción para el examen de admisión 2026-2

La buena noticia para los postulantes a la UNI que todavía no logran su inscripción para el examen de admisión 2026-2

LEER MÁS
Examen de admisión UNI 2026-II: cierre de inscripciones vence este 31 de julio, ¿cómo postular?

Examen de admisión UNI 2026-II: cierre de inscripciones vence este 31 de julio, ¿cómo postular?

LEER MÁS
UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

LEER MÁS
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

LEER MÁS
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

LEER MÁS
Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025