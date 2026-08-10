Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 10 de agosto: prueba de Aptitud Académica, Humanidades y resultados

La UNI aplicará medidas de seguridad con un sistema de monitoreo por cámaras durante el examen, asegurando la transparencia y supervisión del proceso de admisión. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

La UNI aplicará medidas de seguridad con un sistema de monitoreo por cámaras durante el examen, asegurando la transparencia y supervisión del proceso de admisión. | Foto: Andina/UNI/Composición LR

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este lunes 10 de agosto el Examen de Admisión 2026-II, proceso en el que participarán 5.545 postulantes que cumplieron con el pago del prospecto. Las evaluaciones se desarrollarán durante tres jornadas, los días 10, 12 y 14 de agosto, en el marco del proceso de ingreso a la universidad.

De los 7.142 preinscritos, 5.545 concretaron el pago correspondiente y 320 postulantes participan como becados. Además, el proceso contará con participantes procedentes de distintas regiones del país, entre ellas Ayacucho, Junín, Áncash, Puno, Arequipa y Tingo María.

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Link de resultado del examen UNI del lunes 10 de agosto

Quienes participen en el examen de admisión de la UNI de este lunes 10 de agosto podrán revisar su desempeño mediante el portal oficial de Admisión de la universidad. Para consultar la información, deberán ingresar sus datos personales y comprobar el puntaje alcanzado en esta primera fecha de evaluación.

¿Cuándo serán los exámenes de admisión de la UNI 2026-II?

La primera jornada está programada para este lunes 10 de agosto y comprenderá las áreas de Aptitud Académica y Humanidades. La evaluación continuará el miércoles 12 de agosto, fecha en la que los postulantes rendirán la prueba correspondiente al área de Matemática.

El cronograma finalizará el viernes 14 de agosto con los exámenes de Física y Química. De esta manera, los postulantes deberán completar las tres jornadas establecidas por la universidad para culminar el proceso de evaluación.

La convocatoria reúne a personas con edades diversas. Según la información proporcionada por la UNI, el postulante de menor edad tiene 16 años, mientras que el de mayor edad tiene 48 años. También participarán 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

¿Qué medidas de seguridad aplicará la UNI durante el examen?

Para reforzar la supervisión durante las tres fechas de evaluación, la UNI implementará un sistema de monitoreo mediante cámaras. Este mecanismo permitirá realizar un seguimiento permanente de lo que ocurra durante el desarrollo de las pruebas y registrar las incidencias que puedan presentarse.

La vigilancia estará activa a lo largo de las jornadas programadas, como parte de las medidas adoptadas por la universidad para supervisar el desarrollo del examen y contribuir a la transparencia del proceso de admisión.