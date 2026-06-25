Huánuco busca crear la mayor área de conservación de los Andes: protegería 74 lagunas y abastecería de agua a 120.000 personas

Huánuco avanza hacia la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca | Fotos: Jorge Pezantes/Naturaleza y Cultura Internacional

Huánuco avanza hacia la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca | Fotos: Jorge Pezantes/Naturaleza y Cultura Internacional

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Huánuco está a un paso de concretar uno de los proyectos de conservación más ambiciosos del país. La región impulsa la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Yanajanca, un espacio de 209.484 hectáreas que protegería 74 lagunas altoandinas y garantizaría la seguridad hídrica de más de 120.000 personas en las provincias de Marañón, Huacaybamba y Huamalíes.

La propuesta ya superó varias etapas técnicas y actualmente se encuentra en evaluación del Ministerio del Ambiente (Minam). Si recibe luz verde, el expediente pasará a la Presidencia del Consejo de Ministros para continuar con el proceso de aprobación mediante decreto supremo. El Gobierno Regional de Huánuco estima que este trámite podría concretarse durante julio.

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Huánuco avanza hacia la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca, un proyecto clave para la seguridad hídrica en la región. Fotos: Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

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De aprobarse, Yanajanca se convertiría en el área de conservación regional más extensa de los Andes peruanos. Su superficie equivale aproximadamente al 80% del territorio de Lima Metropolitana y abarca ecosistemas de páramos y yungas que cumplen un papel clave en la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad.

Una reserva estratégica para el abastecimiento de agua

La principal razón detrás de la propuesta es la protección de las fuentes hídricas que abastecen a miles de familias de la región. Dentro del área se encuentran 74 lagunas altoandinas que alimentan las cabeceras de cuenca del Alto Huallaga y el Alto Marañón, dos sistemas de los que dependen comunidades dedicadas a la agricultura, la ganadería y la producción de café.

Entre estos cuerpos de agua destacan Mamancocha, Huascacocha y Mancacocha, consideradas reservas naturales esenciales para el consumo humano y las actividades productivas de la zona.

José Luis Rodríguez Infante, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huánuco, señaló que la región espera concretar la declaratoria durante las próximas semanas. El funcionario resaltó que la actual gestión ya logró la creación del Área de Conservación Regional San Pedro de Chonta en 2025 y busca sumar ahora Yanajanca al sistema regional de protección.

La importancia de esta iniciativa cobra mayor relevancia frente a los efectos del cambio climático. En las comunidades cercanas, los agricultores ya perciben alteraciones en los patrones de lluvia y periodos más prolongados de escasez hídrica.

Cambio climático y conservación: la urgencia de declarar a Yanajanca como área protegida en Huánuco. Fotos: Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

'Los árboles son la fuente principal del agua. Una pequeña escasez del recurso más importante nos afectaría directamente', advirtió Alcides Rodríguez, agricultor cafetalero de la zona de influencia del futuro espacio protegido.

El productor explicó que los meses de julio, agosto y septiembre suelen representar un desafío para los cultivos debido a la reducción de precipitaciones. Según indicó, una gestión inadecuada de los recursos naturales podría agravar los problemas de abastecimiento en los próximos años.

El cambio climático acelera la necesidad de protección

Los especialistas que acompañan el proceso consideran que la creación del área resulta urgente. Nicolás Mamani Cabana, jefe de proyectos de Naturaleza y Cultura Internacional, sostuvo que los cambios en el comportamiento del clima ya son evidentes en la región.

'Los regímenes de lluvia ya no son como antes. Ahora enfrentamos períodos más prolongados de sequía y lluvias más intensas', explicó.

El especialista alertó además que retrasar la declaratoria podría incrementar la presión sobre las cabeceras de cuenca y los ecosistemas altoandinos.

'Perderíamos la oportunidad de conservar 74 lagunas que constituyen las principales cabeceras de cuenca de Huánuco. En tiempos de cambio climático, proteger las fuentes de agua ubicadas en las partes altas es una necesidad', afirmó.

Huánuco avanza en la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca, que abarcará 209.484 hectáreas y protegerá 74 lagunas altoandinas. Fotos: Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

Refugio de especies únicas del Perú

Además de su importancia hídrica, Yanajanca posee un alto valor biológico. El territorio alberga más de 40 especies endémicas, es decir, organismos que solo existen de forma natural en el Perú.

Entre los animales que habitan estos ecosistemas figuran el jaguar, el oso andino y el mono choro de cola amarilla, una especie considerada en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La zona también atrae el interés de observadores de aves de distintas partes del mundo gracias a la presencia de la tangara de montaña de dorso dorado, una especie exclusiva del territorio peruano.

Los especialistas destacan que la futura área protegida funcionará como un corredor ecológico entre los Andes y la Amazonía. Esta conexión permitirá que numerosas especies mantengan rutas de desplazamiento fundamentales para su supervivencia.

Potencial para impulsar el turismo sostenible

La creación del ACR Yanajanca también abriría oportunidades económicas para las comunidades locales. Las autoridades regionales consideran que la riqueza paisajística y biológica del territorio puede impulsar actividades como el turismo de naturaleza y el aviturismo.

Naturaleza y Cultura Internacional brinda actualmente apoyo técnico para la elaboración de instrumentos de gestión y la implementación inicial del área. Posteriormente, el Gobierno Regional de Huánuco asumirá la administración directa y el financiamiento progresivo de sus actividades.

Si la propuesta recibe la aprobación final del Ejecutivo, Huánuco no solo contará con el ACR más grande de los Andes peruanos. También asegurará la protección de uno de los sistemas naturales más importantes para el abastecimiento de agua, la conservación de especies únicas y el desarrollo sostenible de miles de familias de la sierra y la selva alta del país.