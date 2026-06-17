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Tragedia en la Carretera Central: despiste de bus interprovincial deja 11 fallecidos y más de 15 heridos en Huánuco

El accidente involucró un vehículo de la empresa Real Chankas que se dirigía de Pucallpa a Lima. Entre los heridos hay un bebé de un año y los afectados fueron trasladados al Hospital de Tingo María.

Policía Nacional investiga causas del fatal accidente en Hermilio Valdizán, Huánuco
Policía Nacional investiga causas del fatal accidente en Hermilio Valdizán, Huánuco | Difusión
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Al menos 11 personas murieron y más de 15 resultaron heridas tras el despiste de un bus interprovincial de la empresa Real Chankas en la Carretera Central, a la altura del caserío San Isidro, en el distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado (Huánuco). El trágico accidente ocurrió el martes alrededor de las 23.30 horas, cuando la unidad se dirigía de Pucallpa a Lima.

Entre los lesionados se encuentra un bebé de un año. Vecinos de la zona y efectivos de la Policía Nacional socorrieron a las víctimas en los primeros minutos de la emergencia, mientras que los equipos de auxilio trasladaron a los afectados al Hospital de Tingo María. Hasta el momento, las autoridades no identifican a las víctimas mortales.

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Hospitalización y diagnóstico de heridos

Debido a la magnitud de la tragedia, el Hospital de Tingo María declaró la alerta institucional para asegurar la atención del gran número de pacientes. Médicos, enfermeros y personal asistencial redoblaron sus esfuerzos durante la madrugada para estabilizar a los lesionados que ingresaron por el área de emergencia.

El director del nosocomio, Ricardo Díaz Bardales, señaló que varios pacientes presentan lesiones de consideración y permanecen bajo observación. "Tenemos pacientes con traumatismo renal por el impacto que han tenido. Tengo un paciente que está con hematuria, o sea, sangrado por la orina, que está todavía en observación", declaró en RPP.

Por su parte, la Policía Nacional inició las investigaciones técnicas en el lugar del siniestro para determinar las causas exactas que provocaron el despiste del vehículo. La fiscal provincial Elia Garay Bacilio indicó que cuatro cadáveres habían sido recuperados hasta el cierre del reporte inicial. Sin embargo, precisó que aún había víctimas atrapadas.

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