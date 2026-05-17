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El nombre de Jefferson Farfán volvió a generar revuelo en redes sociales tras difundirse el testimonio de un joven que aseguró no haber recibido las zapatillas que el exjugador le prometió durante una actividad pública en Huánuco. Lo que inicialmente parecía un gesto solidario terminó convirtiéndose en una polémica viral en TikTok.

Según el relato del muchacho, el exseleccionado nacional le entregó simbólicamente el calzado durante una firma de autógrafos, pero al momento de reclamar el supuesto obsequio, personal del lugar le informó que el producto no había sido cancelado. El hecho provocó críticas contra el popular '10 de la calle' por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la situación y el tiempo que el joven tuvo que esperar.

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Joven desilusionado por regalo que le iba a dar Jefferson Farfán

El incidente ocurrió en medio de una actividad pública realizada en Huánuco, donde Jefferson Farfán compartió con seguidores y asistentes. Durante el encuentro, el exfutbolista observó a un joven que llevaba zapatos desgastados y decidió prometerle unas zapatillas delante de los presentes, gesto que fue registrado en video y luego difundido en plataformas digitales.

Sin embargo, horas después, el protagonista del hecho apareció en TikTok para contar una versión completamente distinta de la que se veía en las imágenes virales. El muchacho explicó que nunca recibió el calzado y que permaneció esperando varias horas dentro del establecimiento.

“Sinceramente a mí también me gustaría estar teniendo las zapatillas, pero lamentablemente no me las dieron”, declaró el joven en redes sociales al explicar cómo sucedieron los hechos tras el encuentro con Jefferson Farfán.

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Joven asegura que lo hicieron esperar varias horas por supuesto regalo de Jefferson Farfán

De acuerdo con su testimonio, luego de recibir la indicación de acercarse al primer piso para recoger las zapatillas, permaneció en el lugar desde la 1.45 p. m. hasta aproximadamente las 4.30 p. m., esperando la entrega del producto prometido por Jefferson Farfán.

“Entra el señor Jordy y me dice: ‘mano, Farfán no ha pagado las zapatillas. No te voy a dar las zapatillas porque Jefferson se olvidó de pagar’”, relató el joven, quien además expresó su molestia por el tiempo perdido y por la ilusión generada durante el evento.

“Sinceramente me molesto porque estuve esperando al rededor de 3 horas y al final de cuentas me fui del lugar”, sentenció.