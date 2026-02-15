Lima, la ciudad con menos árboles de Sudamérica: casi cinco veces menos áreas verdes de lo que necesita

Lima crece cada año, pero sin sombra. De acuerdo con el Manual de Silvicultura Urbana de la Municipalidad de Lima (2021), basado en los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ciudad saludable debe contar con al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y un árbol por cada tres personas.

Sin embargo, la capital peruana enfrenta un déficit de más de 4.710 hectáreas de áreas verdes. Cada ciudadano dispone de apenas 2.76 metros cuadrados de entornos naturales, casi cinco veces menos que lo recomendado por la OMS, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Actualmente, con más de 10.432 millones de habitantes, lo que representa el 30.4% de la población del país, Lima debería contar con casi 3.5 millones de árboles. Sin embargo, no llega ni al millón.

Consultado al respecto, el municipio indicó que existe un inventario de arbolado actualizado hasta 2024, con 275.972 árboles registrados en solo 21 de los 43 distritos. Además, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó que, desde 2023, se han plantado 600.100 árboles en 40 distritos y esperan alcanzar el millón este año.

Desigualdad en el acceso a áreas verdes

El problema no es igual para todos. Mientras algunas zonas se destacan por sus amplios espacios verdes, otras carecen de parques o estos se encuentran descuidados. Según el Clasificador del Sistema Nacional de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente (2023), solo tres distritos en Lima Metropolitana cumplen con la cantidad de áreas verdes recomendada por la OMS. Santa María, San Borja y San Isidro superan el estándar, mientras que Pucusana, El Rímac, Ancón, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador no alcanzan ni el metro cuadrado de área verde por habitante.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, destacó que los distritos con mayor recaudación de impuestos, como Miraflores, San Isidro y San Borja, gestionan mejor sus áreas verdes que aquellos con menor tributación, que no pueden mantener sus espacios debido al alto costo de su mantenimiento.

“No significa que debamos cruzarnos de brazos. Es necesario buscar soluciones para gestionar y promover acciones urbanas que ofrezcan espacios públicos y naturales para la ciudadanía”, añadió Alegre.

Entre los 40 distritos que no cumplen con el estándar de 9 m² de áreas verdes por habitante, cinco no alcanzan ni un solo m². Foto: John Reyes / La República.

Agua desperdiciada y la falta de gestión

El problema no es solo económico, sino de gestión. Lima desperdicia grandes volúmenes de agua que podrían destinarse al riego, como las aguas grises o el agua tratada en plantas de tratamiento que actualmente termina en el mar. Alegre también cuestionó la prioridad dada al césped y los jardines, que requieren mucha agua, en lugar de apostar por plantas y árboles nativos, que demandan menos riego y se adaptan mejor al clima limeño.

Fátima Contreras, coordinadora de gestión de proyectos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que el problema no solo radica en la falta de recursos, sino también en el incumplimiento de las normativas que regulan el uso y la protección de los espacios públicos. El país cuenta con una Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos y una Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que establecen obligaciones claras para las municipalidades en la planificación, mantenimiento y uso de parques y otras áreas verdes urbanas. Sin embargo, Contreras advirtió que estas normativas no se cumplen a cabalidad, quedando las buenas intenciones solo en el papel.

Insatisfacción ciudadana

En el Reporte Urbano de Percepción Ciudadana de Lima Cómo Vamos (enero 2026), los encuestados identificaron la falta de árboles y el mal mantenimiento de las zonas verdes como el cuarto problema ambiental de Lima y Callao. Los vecinos de Lima Norte y Lima Sur fueron los más insatisfechos, con solo un 21% de satisfacción con los parques y áreas verdes de uso público.

Los vecinos de Lima Norte y Lima Sur son los más insatisfechos con sus espacios verdes de uso público, como lo evidencian los ciclistas en San Martín de Porres. Foto: John Reyes / La República.

Lima: la capital menos verde de Sudamérica

A nivel internacional, Lima se ubica entre las capitales sudamericanas con menor verdor. Según un monitoreo satelital de Husqvarna 2024, la capital peruana apenas cuenta con un 4% de espacios naturales y solo un 1% de cobertura arbórea, a pesar de tener una de las densidades poblacionales más altas de la región.

En contraste, ciudades como Bogotá, Buenos Aires y São Paulo superan ampliamente a Lima en términos de áreas verdes y cobertura arbórea. Bogotá, por ejemplo, cuenta con un 33% de zonas verdes y un 19% de cobertura arbórea, casi nueve veces más espacios y veinte veces más árboles por cada unidad de territorio urbano que Lima. Incluso Caracas, a pesar de los problemas económicos, mantiene un 48% de espacios verdes y un 35% de cobertura arbórea.

La falta de áreas verdes impacta la calidad de vida

Más allá de la mejora del paisaje urbano, estudios internacionales sugieren que las áreas verdes tienen un impacto directo en la calidad de vida de los residentes. Carlos Alva, ingeniero ambiental y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, destacó que en zonas con árboles se mejora la calidad del aire y se reduce la sensación de calor, ya que los árboles absorben la radiación, lo que resulta especialmente beneficioso durante los meses de verano, cuando el Senamhi ha reportado temperaturas entre 29 °C y 30 °C.

Alegre también indicó que los espacios verdes pueden contribuir a aumentar la percepción de seguridad, pues favorecen el uso de los entornos, lo que genera áreas más seguras frente a zonas descuidadas que suelen evitarse. “Genera un valor al entorno y eso se refleja en una mejora en los indicadores de calidad de vida”, concluyó.

Muchas obras priorizan el cemento en lugar de los espacios verdes, como la Vía Expresa Norte, ejecutada por la Municipalidad de Lima, que está transformando un área antes destinada a los árboles a pistas y vereda. Foto: John Reyes / La República.

El cemento contra las áreas verdes

Pese a la evidente falta de espacios verdes y los beneficios que estos aportan, Lima continúa creciendo con una marcada preferencia por el cemento, lo que profundiza las desigualdades entre los distritos. Contreras alertó que, a pesar de las normativas de planificación urbana, en la práctica estas no siempre se cumplen. La SPDA recibe constantemente denuncias sobre la tala de árboles o la pérdida de parques para dar paso a proyectos de infraestructura, como ampliaciones de vías y carreteras.

A pesar de que la normativa exige que los árboles talados sean repuestos, Contreras señaló que en muchos casos esto se hace de forma incompleta o solo formal, colocando árboles jóvenes que no proporcionan los mismos servicios ecosistémicos que los árboles adultos, como la purificación del aire o la regulación de la temperatura.

Las diferencias entre zonas con infraestructura consolidada y áreas periféricas dominadas por el polvo y el concreto son cada vez más visibles. Mientras algunos sectores avanzan, otros crecen sin planificación ni áreas verdes, reflejando las desigualdades en el desarrollo de la capital peruana.

