ONP inicia pago de pensiones a domicilio desde el 15 de junio: revisa las fechas de entrega por distritos

La medida alcanzará a cerca de 10 mil pensionistas y se desarrollará hasta el 24 de junio. | Foto: composición LR

La medida alcanzará a cerca de 10 mil pensionistas y se desarrollará hasta el 24 de junio. | Foto: composición LR

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) pondrá en marcha desde este lunes 15 de junio una nueva jornada de pago de pensiones a domicilio dirigida a miles de beneficiarios en Lima y Callao. El servicio permitirá que los pensionistas reciban el depósito correspondiente en sus viviendas, sin necesidad de trasladarse a agencias o puntos de atención.

La medida alcanzará a cerca de 10.000 pensionistas y se desarrollará hasta el 24 de junio mediante un cronograma organizado por zonas. De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, las entregas se efectuarán de forma programada en distintos distritos de la capital y la provincia constitucional del Callao, con fechas diferenciadas según el lugar de residencia.

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Cronograma de pago de pensiones a domicilio de la ONP según distritos de Lima y Callao

La ONP ha establecido un calendario de visitas por zonas para realizar la entrega de pensiones a domicilio en Lima y Callao.

Lima Norte

Fecha: del 15 al 17 de junio

del 15 al 17 de junio Distritos: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur

Fecha: del 18 al 19 de junio

del 18 al 19 de junio Distritos: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

Fecha: del 20 al 22 de junio

del 20 al 22 de junio Distritos: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

En el caso de aquellos pensionistas que no sean ubicados durante la primera fecha programada recibirán una nueva visita entre el 23 y el 24 de junio para efectuar la entrega de su pensión a domicilio.

¿Cómo solicitar el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio de la ONP?

Los pensionistas que deseen incorporarse a esta modalidad pueden gestionar la solicitud sin costo a través de ONP Virtual. La entidad indicó que este procedimiento permite acceder al servicio de entrega de pensiones en casa, evitando desplazamientos hacia agencias o centros de pago.

Asimismo, la Oficina de Normalización Previsional precisó que las solicitudes registradas entre el 6 de junio y el 10 de julio serán atendidas desde agosto. A partir de ese mes, los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago de sus pensiones directamente en sus domicilios.