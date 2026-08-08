Magaly Medina defiende a Naldy Saldaña tras revelarse presunto romance con animador de La Bella Luz: "Es lo más sucio"
La conductora cuestionó que se intente restar credibilidad a Naldy Saldaña por su presunto vínculo con su excompañero José Burga y respaldó su denuncia contra el exdirector de La Bella Luz.
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Magaly Medina se pronunció en defensa de Naldy Saldaña luego de que Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, afirmara que la cantante habría mantenido una presunta relación con José Burga, animador de la orquesta. La conductora cuestionó que se utilice este supuesto vínculo para restarle credibilidad a la denuncia por tocamientos indebidos presentada por la joven de 26 años.
La popular 'Urraca' fue contundente al referirse a las acusaciones contra la cantante y sostuvo que su vida sentimental no justificaría ningún comportamiento inapropiado. "La chica pudo tener una historia amorosa como le dio la gana, pero al cerdo de su director musical ella le dijo, ‘No’. Y él debió respetar eso", afirmó la presentadora.
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Magaly Medina cuestionó los señalamientos contra Naldy Saldaña
Durante su programa, la 'Urraca' criticó las afirmaciones de Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, quien afirmó que la joven mantuvo una relación con José Burga. Incluso, la exesposa del animador reveló chats comprometedores entre ambos cuando pertenecían a la orquesta.
“Ahora, hay una cosa que sí me parece muy cochina y sucia, tratar de restarle credibilidad al testimonio de Naldy Saldaña y mandar a la mujer de este hombre, del agresor, del acosador, a tirarle barro. Es lo más sucio que he visto”, manifestó la 'Urraca'.
“La chica pudo tener una historia amorosa como le dio la gana, pero al cerdo de su director musical ella le dijo, ‘No.’ Y él debió respetar eso. Debió respetar las jerarquías que ella era su subordinada y que no podía obligar a su subordinada a que aceptara sus manoseos y cochinadas”, agregó la conductora.
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Magaly Medina reveló nueva denuncia contra La Bella Luz
La conductora también se refirió a la nueva denuncia presentada por Claudia Salazar, una exintegrante de La Bella Luz, quien aseguró haber sido víctima del exdirector de la agrupación. Esta declaración se sumó al caso que involucra a César Sánchez Chavesta y generó una nueva crítica de Magaly Medina hacia la respuesta de los dueños de la orquesta.
La 'Urraca' cuestionó que Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, haya señalado que la prensa debía investigar los nuevos testimonios. “Ahora el señor Custodio dice, ‘Investigue, pues, que la prensa investigue.’ Ya lo hicimos. Y cada vez estamos sacando más cosas”, afirmó.
La conductora calificó como preocupantes los señalamientos sobre las condiciones que habrían enfrentado algunas integrantes. “Miren ustedes esa manipulación obscena que existía dentro de esta orquesta. Si quieres cantar un tema, ven, ensaya conmigo en la casa donde yo te digo, ven conmigo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Qué terrible. Qué terrible suplicio y tortura para cada una de esas chicas. Eso era territorio minado y seguramente que muchos lo sabían”, sostuvo.