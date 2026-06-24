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Asháninkas del río Ene usan tecnología geoespacial para defender sus territorios frente a amenazas

Esta herramienta monitoreará 235.993 hectáreas en 45 comunidades, equipando a brigadas locales con información satelital y reportes de campo.

Las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene presentan el VISOR CARE, plataforma geoespacial que fortalecerá la vigilancia indígena ante amenazas como la tala ilegal y narcotráfico.
Las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene presentan el VISOR CARE, plataforma geoespacial que fortalecerá la vigilancia indígena ante amenazas como la tala ilegal y narcotráfico. | CARE.
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Las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene darán un paso importante en la protección de sus territorios con la presentación del Visor CARE, una plataforma geoespacial interactiva creada para fortalecer la vigilancia indígena y mejorar la atención ante amenazas como la tala ilegal, las invasiones, los incendios forestales y el narcotráfico.

La herramienta, impulsada por la Central Asháninka del Río Ene (CARE), permitirá monitorear de manera integral 235.993 hectáreas de territorio distribuidas en 45 comunidades nativas, a lo largo de 181 kilómetros del río Ene. El sistema integra información satelital, registros comunales y reportes de campo generados por brigadas comunitarias.

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¿Cómo funcionará el sistema de las comunidades amazónicas?

Uno de los aspectos más innovadores es su modelo de doble monitoreo, que combina imágenes satelitales con alertas y validaciones realizadas por monitores locales y comités de autodefensa. Esto busca mejorar la precisión de la información y acelerar la atención frente a emergencias o actividades ilegales.

Desde la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT-CARE), las comunidades han registrado más de 110 alertas en los últimos dos años, logrando atender más del 90% de los casos reportados.

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Se reúnen con autoridades

La presentación oficial se realizará el 26 de junio en Lima y reunirá a líderes indígenas, representantes del Estado y organismos internacionales para debatir sobre vigilancia territorial, gobernanza y conservación de los bosques amazónicos.

Para CARE, esta iniciativa representa un avance clave para fortalecer la gobernanza indígena y visibilizar el rol de las comunidades amazónicas en la defensa del territorio y la lucha contra el cambio climático.

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