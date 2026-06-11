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Sociedad

Diez años después, 119 zonas contaminadas por petróleo siguen esperando remediación en la Amazonía peruana

Líderes indígenas llegaron a Lima para exigir al Congreso la aprobación de una norma que permita utilizar recursos ya disponibles desde 2015, con el fin de remediar pasivos ambientales en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, afectadas por más de 50 años de actividad petrolera.

El Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE busca remediar 119 sitios contaminados por petróleo en Loreto. Organizaciones indígenas piden su aprobación urgente al Congreso.
El Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE busca remediar 119 sitios contaminados por petróleo en Loreto. Organizaciones indígenas piden su aprobación urgente al Congreso. | Cortesía | FECONACOR
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Un total de 119 sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón continúan sin avances en su remediación, pese a que el Estado implementó hace más de una década un fondo especial para financiar su recuperación. Ante la grave situación, líderes indígenas de Loreto llegaron a Lima este jueves 11 de junio para exigir al Congreso la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE, una iniciativa que busca destrabar estos procesos de rehabilitación.

La propuesta plantea modificar el funcionamiento del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, creado en 2015 mediante la Ley N.° 30321 y que destinaba un fondo inicial de S/50 millones para atender los impactos. Según las organizaciones agrupadas en PUINAMUDT, de los 146 sitios impactados identificados por las autoridades, solo 27 registran algún nivel de avance, mientras que los 119 restantes permanecen a la espera de estudios y trabajos de limpieza.

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119 sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

"Venimos trabajando desde hace diez años. De los 146 sitios identificados, solo 27 han sido priorizados y los otros 119 siguen sin avanzar ni un paso", señaló a La República Robinson Sandi Hualinga, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), una de las cinco federaciones que integran PUINAMUDT.

Las organizaciones explican que el problema no radica en la falta de recursos para la remediación, sino en las restricciones impuestas por la normativa vigente. Los fondos disponibles quedaron asociados a una lista cerrada de sitios aprobada en 2019 mediante resolución ministerial. Esto ha impedido incorporar nuevas áreas contaminadas identificadas posteriormente, especialmente en el ámbito del Lote 8 (importante zona de extracción de petróleo crudo). Por esa razón, no pueden acceder al financiamiento.

Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental

Propuesta legislativa plantea modificar el funcionamiento del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental

La iniciativa que promueven permitiría que el Ministerio de Energía y Minas actualice anualmente la relación de sitios priorizados y habilite el uso de los fondos ya existentes para realizar estudios, elaborar planes de rehabilitación y ejecutar obras de remediación ambiental.

"Muchas veces hay dinero, pero no podemos avanzar. Si se aprueba esta modificación, podremos iniciar los estudios correspondientes y seguir las etapas necesarias para la remediación", explicó el dirigente indígena.

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lr.pe

Comunidades denuncian impactos en la salud y el ambiente

Las comunidades dependen de los ríos, lagunas y cochas para pescar y abastecerse de alimentos. Por ello, sostienen que la contaminación petrolera no solo afecta los ecosistemas amazónicos, sino también la seguridad alimentaria y la salud de cientos de familias indígenas.

"Nuestros lagos, nuestras cochas y nuestros peces siguen siendo nuestra fuente de alimentación. Sin embargo, vemos cómo la contaminación continúa propagándose y aparecen enfermedades que antes no existían en nuestros territorios", afirmó.

Congreso

Comunidades exigen al Congreso priorizar la aprobación

El dirigente indicó que, aunque algunos procesos han comenzado a avanzar en determinadas zonas, la mayoría de sitios contaminados permanece sin intervención efectiva. Como ejemplo, mencionó que incluso algunos espacios donde ya existen empresas adjudicadas para ejecutar la remediación continúan paralizados por problemas logísticos y administrativos.

"Nos preocupa que hasta los sitios que ya cuentan con empresas para realizar la remediación sigan retrasándose. Mientras tanto, los demás 119 sitios ni siquiera han iniciado el primer paso para su recuperación", sostuvo.

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lr.pe

Proyecto de ley busca destrabar fondos para la remediación ambiental

Las organizaciones indígenas también recuerdan que la modificación normativa forma parte de los compromisos asumidos por el Estado durante el proceso de Consulta Previa del Lote 8, ubicado en Loreto. Advierten que una nueva postergación impediría avanzar en los estudios y planes de rehabilitación de las zonas afectadas.

"No vamos a poder avanzar ni un punto de lo que corresponde al Lote 8 si esta ley no es aprobada. Por eso pedimos al Congreso que priorice este proyecto porque nuestros hermanos están reclamando soluciones desde hace años", manifestó Sandi Hualinga.

Advierten que nueva postergación impediría avanzar en los estudios y planes de rehabilitación.

Advierten que nueva postergación impediría avanzar en los estudios y planes de rehabilitación.

PUINAMUDT está conformada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Federación de Comunidades del Alto Corrientes (FECONACOR), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), cuyas comunidades se ubican en las zonas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8.

Durante su plantón fuera del Congreso, el dirigente indígena pidió a los parlamentarios que debatan la iniciativa cuanto antes y la respalden, además de ponerse en el lugar de las comunidades afectadas por más de medio siglo de explotación petrolera. "Necesitamos la remediación de nuestro territorio. Son más de 50 años de actividad hidrocarburífera que han dejado contaminación en nuestras tierras. Lo que buscamos es sanar ese impacto ambiental que seguimos sufriendo", concluyó.

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