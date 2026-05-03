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Sociedad

Jempe Etsejui: la tecnología awajún que protege la Amazonía con alertas de delitos, desastres y emergencias con innovadora app

La herramienta facilita la alerta de incidencias de aquellas comunidades amazónicas de difícil acceso que están alejadas e incomunicadas. Se dispuso la capacitación comunitaria con la finalidad de expandir el alcance del aplicativo.

El aplicativo permite mantener comunicados a aquellas poblaciones aisladas
El aplicativo permite mantener comunicados a aquellas poblaciones aisladas | Composición LR | Acción contra el Hambre
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El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) ha dado un avance importante en la vigilancia y protección de su territorio con la presentación de Jempe Etsejui —expresión que en awajún significa “Colibrí informa” o “Colibrí mensajero”—, una aplicación móvil que permite a las comunidades reportar en tiempo real tanto desastres naturales como emergencias originadas por la actividad humana. Con esta herramienta se pueden comunicar derrames de petróleo, inundaciones, incendios, deslizamientos, sequías, deforestación, minería ilegal e invasiones, además de situaciones vinculadas a la salud pública, como brotes de enfermedades y hechos sociales, entre ellos casos de violencia sexual.

De acuerdo con Luis Sonzini, director de Acción contra el Hambre (ACH), organización que respaldó el desarrollo de la aplicación, la iniciativa facilitará la comunicación entre los líderes comunitarios y el GTAA. “Esto significa que amenazas naturales como un incendio o una inundación que ponga en riesgo nuestros bosques, así como también alguna emergencia médica, puedan ser alertadas a través de esta tecnología. Fue diseñada para que sea fácil de interpretar y es muy simple de gestionar”, precisó para La República.

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awajunUso del aplicativo, el cual funciona con dos idiomas para facilitar su manejo.

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lr.pe

Funcionamiento del aplicativo

La iniciativa forma parte del proyecto Respuesta Rápida Indígena, promovido por ACH y el GTAA en los distritos de Imaza y Nieva, en Amazonas, con el propósito de reforzar el papel de las comunidades awajún en la gestión del riesgo de desastres (GRD). Cinthia de la Cruz, especialista de ACH, señaló que la app nace ante la necesidad de disponer de información inmediata y exacta, sobre todo en la temporada de lluvias, cuando las comunidades solían avisar sobre emergencias sin obtener respuesta a tiempo.

Los líderes awajún fueron capacitados para que instruyan a los miembros de sus comunidades con el uso del aplicativo.

Los líderes awajún fueron capacitados para que instruyan a los miembros de sus comunidades con el uso del aplicativo.

Los avisos son enviados por miembros de comités comunitarios de emergencia y de vigilancia forestal, así como por policías territoriales y líderes awajún. Cuando el GTAA recibe la información, la analiza, activa sus protocolos de respuesta y deriva los reportes a las entidades estatales competentes. Además, se prevé que en el futuro la aplicación obtenga reconocimiento oficial para que las instituciones públicas también reciban estas alertas de forma directa.

Al respecto, Sonzini explicó que el aplicativo ya es gestionado por el GTAA, que tiene la facultad de elaborar alertas tempranas o tomar medidas para apoyar a las comunidades donde ocurra alguna incidencia. “La participación de los líderes awajún en el desarrollo de la app permitió tener conocimiento de su territorio y todo acerca de la gestión de riesgos de desastres”, sostuvo.

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lr.pe

Impacto y capacitación en las comunidades

El director de ACH sostuvo que desde un principio el proyecto contó con la participación de todas las comunidades, que decidieron el nombre y el ícono del aplicativo. “Hicieron las traducciones para que la app esté en ambos idiomas (awajún y español). Una vez que se tuvo el primer prototipo, se hizo una prueba con los líderes y se fue mejorando”, indicó Sonzini.

Posteriormente, se llevó a cabo una serie de talleres virtuales con desarrolladores en España, dirigidos a los líderes y al Gobierno Territorial Autónomo Awajún. “Cuando ya no quedaron dudas y hubo personas formadas en el manejo del mismo, las autoridades, a través del GTAA, comenzaron a instruir a la población awajún. Estamos en proceso de capacitación a nivel comunitario”, resaltó el director.

Instalación del sistema de comunicación en la comunidad Umukai.

Instalación del sistema de comunicación en la comunidad Umukai.

Si bien la aplicación permite guardar información sin conexión, para remitirla sí es necesario contar con internet. Por esta razón, ACH ha instalado centros comunitarios de alerta temprana en lugares como Nueva Jerusalén y Nuevo Salem, equipados con computadoras con internet satelital, sistemas de sonido y paneles solares, lo que facilita su operación.

Para el vocero de la organización, es fundamental brindar una respuesta a cualquier circunstancia, sobre todo a quienes están en condición de vulnerabilidad, alejados e incomunicados. “Son comunidades que están en zonas amazónicas de difícil acceso o aisladas. Entonces, cuando sucede una emergencia como un derrame o inundación, es necesario comunicar lo que sucede a autoridades competentes como el Ministerio del Ambiente, entre otros”, acotó.

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lr.pe

Mejora en las respuestas de incidencias

En paralelo, las comunidades awajún han reforzado sus capacidades en gestión de riesgos, un ámbito que hasta hace pocos años les resultaba ajeno. Hoy, gracias a un enfoque participativo e intercultural, han construido su propio modelo de GRD, que contempla planes y protocolos adaptados a cada comunidad, además de 19 comités preparados para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Simulacro de emergencia en la comunidad awajún Nuevo Salem

Simulacro de emergencia en la comunidad awajún Nuevo Salem

Las capacitaciones técnicas han incorporado conocimientos en primeros auxilios, rescate, atención a víctimas y control de incendios. Como explica Cleotilde Facundo Augtukai, responsable comunitaria en Pakun, ahora disponen de más herramientas para responder a eventos como inundaciones, mordeduras de serpiente o incendios. Por ello, los responsables de cada comunidad aseguran que, si el aviso de una emergencia tarda en llegar, también se generará un retraso en la atención.

Futura expansión y alcance del aplicativo

Por ahora, 31 comunidades awajún de Amazonas y 13 de Loreto han recibido capacitación para usar la aplicación. Edson Antunce Wajush, director de Tierra, Territorio y Dones de la Naturaleza del GTAA, indicó que la meta es llevar su uso a más comunidades de ambas regiones y ampliarlo también a Cajamarca y San Martín mediante la formación de policías territoriales.

Sonzini enfatizó que, gracias al apoyo de la Unión Europea y la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), este tipo de acciones para proteger la Amazonía se reforzarán y se extenderán a otros territorios del Perú que, a largo plazo, podrán mantener la comunicación de grupos sociales que han sido dejados de lado y olvidados por el Estado.

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