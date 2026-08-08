HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Mucho antes de la extinción de los dinosaurios, los camarones se expandieron por el mundo desde el Pacífico hace 125 millones de años

El estudio combina genética, fósiles y datos geográficos que desafían hipótesis previas sobre la dispersión de estos crustáceos marinos.

Una investigación del CSIC redefine la evolución de los camarones, revelando su origen en el Pacífico y sugiriendo una dispersión global anterior a la extinción de los dinosaurios.
Una investigación del CSIC redefine la evolución de los camarones, revelando su origen en el Pacífico y sugiriendo una dispersión global anterior a la extinción de los dinosaurios. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Una investigación internacional liderada por el CSIC redefinió la historia evolutiva de los camarones al reconstruir su origen y dispersión global. El estudio, difundido por la revista Journal of Biogeography, combinó información genética, fósiles y miles de registros geográficos. Estos hallazgos aportan claves inéditas sobre la biodiversidad marina en el Cretácico y sugieren que la trayectoria de estos crustáceos difiere radicalmente de las hipótesis sostenidas durante décadas.

Los científicos proponen que la expansión de esta especie desde el océano Pacífico inició mucho antes del evento de extinción de los dinosaurios, ocurrida hace unos 66 millones de años. La publicación desacredita las explicaciones centradas solo en la deriva continental. En su lugar, el análisis resalta que la adaptación ecológica resultó determinante para la exitosa colonización de las aguas oceánicas a escala planetaria.

PUEDES VER: Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

lr.pe

¿Cuál es el origen prehistórico de la expansión global de los camarones?

Un análisis científico sobre los camarones palaemoninos reveló que su ancestro común más reciente surgió en el Pacífico Oriental durante el Cretácico Inferior, hace unos 125 millones de años. Ese descubrimiento desafía la hipótesis clásica que ubicaba su nacimiento en el mar de Tetis. “El hallazgo cambia drásticamente la comprensión de cómo estos organismos colonizaron el planeta”, afirmó Mónica Núñez-Flores, investigadora del CSIC.

A partir de esa región originaria, las distintas especies trazaron múltiples rutas transoceánicas a lo largo de las eras geológicas. El equipo identificó migraciones que enlazaron el océano Pacífico con Oceanía y el sudeste de Asia, sumadas a cruces en el Atlántico entre América tropical y la costa occidental africana. Las evidencias señalan que aquel desplazamiento global no dependió solo del movimiento de las placas tectónicas o de la alteración de pasos marinos.

La dispersión marina cobró fuerza cerca de la transición Cretácico-Paleógeno, hace aproximadamente 66 millones de años, tras el impacto del asteroide que provocó la extinción masiva de los dinosaurios. Los investigadores sugieren que la reestructuración de nichos ecológicos y la expansión de ambientes costeros brindaron oportunidades clave para ocupar cuencas inéditas, aunque aclaran que representa una interpretación basada en patrones y no una relación causal probada.

PUEDES VER: China crea su “Gran Muralla” solar de 400 km en el desierto: incluye una central con forma de caballo visible desde el espacio

lr.pe

¿Cómo explica la ciencia la expansión y biodiversidad de las especies en los océanos?

El Journal of Biogeography publicó una investigación que reconstruye la trayectoria evolutiva marina mediante una filogenia calibrada con fósiles y marcadores moleculares. A través de modelos estadísticos de espacio continuo, el equipo de científicos analizó más de 34.000 registros de distribución pertenecientes a 155 especies actuales. Ese método permitió rastrear sus desplazamientos históricos sin necesidad de segmentar previamente el planeta en regiones fijas, lo que garantizó una alta resolución espacial.

Respecto al desarrollo larvario, los especialistas evaluaron si la permanencia prolongada de las larvas en el mar facilitaba los viajes de gran alcance en comparación con las etapas completadas en agua dulce. Aunque el factor parecía un condicionante biológico clave, los datos desmintieron que limitara la dispersión a largo plazo de los organismos.

La tolerancia a diferentes condiciones ambientales tuvo una relevancia superior a la duración de la fase larvaria durante el proceso evolutivo. Enrique González Ortegón, investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, explicó a la Agencia SINC que la distribución contemporánea fue moldeada por “su tolerancia ecológica y las oportunidades históricas de movimiento”. Esta evidencia respalda un modelo donde la plasticidad ecológica y las travesías oceánicas impulsan la biodiversidad pantropical a la par de las transformaciones geológicas del planeta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El “cuero” del futuro nace de los hongos: es resistente, puede fabricarse a gran escala y desaparece en apenas 6 semanas

El “cuero” del futuro nace de los hongos: es resistente, puede fabricarse a gran escala y desaparece en apenas 6 semanas

LEER MÁS
El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

LEER MÁS
Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

LEER MÁS
Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

LEER MÁS
Un paisaje de otro mundo se esconde en Perú: su bosque volcánico refugió a los primeros cazadores andinos hace 10.000 años

Un paisaje de otro mundo se esconde en Perú: su bosque volcánico refugió a los primeros cazadores andinos hace 10.000 años

LEER MÁS
Así pasó el asteroide "potencialmente peligroso” cerca de la Tierra el sábado 15 de febrero

Así pasó el asteroide "potencialmente peligroso” cerca de la Tierra el sábado 15 de febrero

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025