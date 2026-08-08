Una investigación del CSIC redefine la evolución de los camarones, revelando su origen en el Pacífico y sugiriendo una dispersión global anterior a la extinción de los dinosaurios. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Una investigación internacional liderada por el CSIC redefinió la historia evolutiva de los camarones al reconstruir su origen y dispersión global. El estudio, difundido por la revista Journal of Biogeography, combinó información genética, fósiles y miles de registros geográficos. Estos hallazgos aportan claves inéditas sobre la biodiversidad marina en el Cretácico y sugieren que la trayectoria de estos crustáceos difiere radicalmente de las hipótesis sostenidas durante décadas.

Los científicos proponen que la expansión de esta especie desde el océano Pacífico inició mucho antes del evento de extinción de los dinosaurios, ocurrida hace unos 66 millones de años. La publicación desacredita las explicaciones centradas solo en la deriva continental. En su lugar, el análisis resalta que la adaptación ecológica resultó determinante para la exitosa colonización de las aguas oceánicas a escala planetaria.

¿Cuál es el origen prehistórico de la expansión global de los camarones?

Un análisis científico sobre los camarones palaemoninos reveló que su ancestro común más reciente surgió en el Pacífico Oriental durante el Cretácico Inferior, hace unos 125 millones de años. Ese descubrimiento desafía la hipótesis clásica que ubicaba su nacimiento en el mar de Tetis. “El hallazgo cambia drásticamente la comprensión de cómo estos organismos colonizaron el planeta”, afirmó Mónica Núñez-Flores, investigadora del CSIC.

A partir de esa región originaria, las distintas especies trazaron múltiples rutas transoceánicas a lo largo de las eras geológicas. El equipo identificó migraciones que enlazaron el océano Pacífico con Oceanía y el sudeste de Asia, sumadas a cruces en el Atlántico entre América tropical y la costa occidental africana. Las evidencias señalan que aquel desplazamiento global no dependió solo del movimiento de las placas tectónicas o de la alteración de pasos marinos.

La dispersión marina cobró fuerza cerca de la transición Cretácico-Paleógeno, hace aproximadamente 66 millones de años, tras el impacto del asteroide que provocó la extinción masiva de los dinosaurios. Los investigadores sugieren que la reestructuración de nichos ecológicos y la expansión de ambientes costeros brindaron oportunidades clave para ocupar cuencas inéditas, aunque aclaran que representa una interpretación basada en patrones y no una relación causal probada.

¿Cómo explica la ciencia la expansión y biodiversidad de las especies en los océanos?

El Journal of Biogeography publicó una investigación que reconstruye la trayectoria evolutiva marina mediante una filogenia calibrada con fósiles y marcadores moleculares. A través de modelos estadísticos de espacio continuo, el equipo de científicos analizó más de 34.000 registros de distribución pertenecientes a 155 especies actuales. Ese método permitió rastrear sus desplazamientos históricos sin necesidad de segmentar previamente el planeta en regiones fijas, lo que garantizó una alta resolución espacial.

Respecto al desarrollo larvario, los especialistas evaluaron si la permanencia prolongada de las larvas en el mar facilitaba los viajes de gran alcance en comparación con las etapas completadas en agua dulce. Aunque el factor parecía un condicionante biológico clave, los datos desmintieron que limitara la dispersión a largo plazo de los organismos.

La tolerancia a diferentes condiciones ambientales tuvo una relevancia superior a la duración de la fase larvaria durante el proceso evolutivo. Enrique González Ortegón, investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, explicó a la Agencia SINC que la distribución contemporánea fue moldeada por “su tolerancia ecológica y las oportunidades históricas de movimiento”. Esta evidencia respalda un modelo donde la plasticidad ecológica y las travesías oceánicas impulsan la biodiversidad pantropical a la par de las transformaciones geológicas del planeta.