Producción de mango y palta se encuentra en riesgo ante el incremento de la temperatura en Lambayeque | Composición LR

Producción de mango y palta se encuentra en riesgo ante el incremento de la temperatura en Lambayeque | Composición LR

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El invierno en Lambayeque continúa registrando temperaturas por encima de lo habitual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el intenso calor provocado por el Fenómeno El Niño (FEN) se mantendrá durante las próximas semanas, una situación que no solo rompe los patrones climáticos de la estación, sino que también pone en riesgo la producción de mango y palta en la región.

Según informó Joel Alania, vocero y especialista del Senamhi en Lambayeque, julio cerró con valores inusualmente altos para esta época del año. En el distrito de Olmos se registraron hasta 36 °C, mientras que Motupe y Jayanca alcanzaron temperaturas de entre 33 °C y 35 °C.

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En tanto, las ciudades de Chiclayo, Reque y Pimentel soportaron temperaturas que oscilaron entre 27 °C y 29 °C, cifras que incluso superan las registradas en algunas zonas de Piura y Tumbes, regiones caracterizadas por su clima cálido.

Calor persistirá durante agosto

El especialista precisó que los primeros días de agosto mantienen la misma tendencia. En Motupe y Olmos ya se han reportado temperaturas de entre 30 °C y 33 °C, mientras que Chiclayo alcanzó los 27 °C.

"No se descarta que durante este mes aún experimentemos estos valores de temperatura alta. Este invierno está siendo muy cálido debido al Fenómeno El Niño", explicó Alania.

El Senamhi señaló que este comportamiento climático responde a la influencia del FEN, que viene alterando las condiciones habituales del invierno en la costa norte del país.

Mango y palta, entre los cultivos más afectados

La entidad meteorológica alertó que estas altas temperaturas podrían impactar directamente en la agricultura lambayecana. Joel Alania explicó que los cultivos de mango y palta, dos de los principales productos de la región, atraviesan actualmente su etapa de floración, un proceso sensible a las variaciones térmicas.

El exceso de calor podría afectar el desarrollo de las flores y reducir la futura producción, lo que generaría pérdidas económicas para los agricultores.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a los productores a adoptar medidas preventivas y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas para minimizar el impacto del calor en sus cultivos.

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