La larga lucha de los indígenas de la Amazonía por su supervivencia

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En el departamento de Ucayali, la escalada de violencia contra las comunidades nativas mantiene bajo amenaza a los pueblos indígenas, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha alertado sobre ataques a la Guardia Indígena Kakataibo, una organización cuya función es la protección y la defensa de la vida, de los territorios y de la Amazonía.

Los guardias indígenas integran una fuerza civil voluntaria y no usan armas de fuego, pues entre la armonía y los principios ancestrales de los pueblos indígenas no se contempla empuñar ese tipo de armamento.

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"Nuestra arma es la unidad, es el pensamiento, la palabra. Las armas han hecho mucho daño y nuestra política de defensa y de protección ha sido más en el sentido de la protección", dice Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep.

"Las armas destruyen, las armas llaman malas energías y entre la armonía y los principios ancestrales de nuestros pueblos pues no está esa alternativa", agrega.

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Por eso, enfrentar a los grupos armados que operan en la región resulta una labor de vida o muerte.

"Nosotros no contamos con camionetas, ni con motos, nada. Solo salimos a patrullar con lanza, machetes y drones", dice sobre los recursos que tienen a su alcance para hacer los operativos de seguridad en sus territorios.

Pérez ha hecho un llamado al Gobierno nacional para que otorgue presupuesto a fin de fortalecer la capacidad operativa y logística de la Guardia Indígena.

El presidente de Aidesep y Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (Orau), que representa a 13 federaciones, presidieron el último martes las actividades realizadas en el marco del quinto aniversario de la Guardia Indígena Kakataibo.

La reunión tuvo lugar en la comunidad nativa Yamino, ubicada en la provincia de Padre Abad (Ucayali), y congregó a representantes de diferentes comunidades nativas de la zona afiliadas a Orau.

Pérez reafirmó el compromiso con la defensa territorial, la protección de los pueblos indígenas y el reconocimiento a la labor de las guardias indígenas amazónicas.

La comunidad de Yamino, en la nación Kakataibo, es uno de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana más golpeados por grupos criminales. Sin embargo, pese al asesinato de algunos de sus líderes y autoridades comunitarias en los últimos cinco años, nunca se han rendido y, por el contrario, continúan con la lucha en defensa de los derechos colectivos y territorios ancestrales. Hoy es una de las naciones indígenas que mejor ha implementado su sistema de Guardia Indígena Kakataibo.

En marzo, la comunidad nativa Sinchi Roca I (Ucayali) fue sede del Encuentro Anual de Coordinadores de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo (Gipkap).

Durante dos días, representantes de distintas bases territoriales se reunieron para evaluar su trabajo, compartir experiencias y definir estrategias frente a amenazas crecientes, como el narcotráfico, la tala ilegal y la presión sobre territorios indígenas.

En ese contexto de alto riesgo y escasa presencia estatal, la guardia indígena se consolida como una primera línea de defensa del territorio y de los pueblos en aislamiento. Este encuentro permitió trazar un plan de acción para fortalecer su labor en 2026.

"La Guardia Indígena de este vasto lugar enfrentó con sangre, valentía y audacia circunstancias difíciles que amenazan día a día la vida y el territorio ancestral que por miles de años les provee bienestar. Más de cinco líderes Kakataibo fueron asesinados por narcotraficantes, mineros y madereros ilegales. Las leyes procrimen aprobado por este congreso allanaron el camino del crimen organizado en la Amazonía dejando a su paso huérfanos e impunidad", manifiesta Jorge Pérez Rubio.

Uno de los asesinatos fue el del líder kakataibo Arbildo Meléndez Grandez, en plena pandemia de la COVID-19, cuando desempeñaba sus funciones como jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, del distrito de Codo de Pozuzo, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Arbildo luchaba a favor de la titulación de su territorio por más de 30 años, como defensor ambiental.

Tras el asesinato, el responsable fue capturado por el paciente trabajo de inteligencia de la guardia indígena, que luego lo entregó a la justicia.

El líder kakataibo había expuesto el problema de su comunidad y denunció las constantes amenazas que recibía ante el relator especial por los derechos humanos de la ONU, Michel Forst.

Otro asesinato fue el de Santiago Contoricón, líder del pueblo asháninka que estuvo frente a los grandes desastres del caos social que atravesó nuestro país. El 8 de abril del 2023 fue asesinado.

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Las guardias indígenas de los pueblos kakataibo, shipibo y asháninka han denunciado que están siendo acosadas y amenazadas de muerte por colonos dedicados a la tala y al cultivo ilegal de hoja de coca, en las regiones de Ucayali y Huánuco.

Uno de los blancos ha sido Pobleto Ribera, jefe de la comunidad nativa de UNI Katay. "Le enviaron un mensaje con fotografías de una persona decapitada, diciendo que ‘así te va a tocar a ti también’ en cualquier rato'", según contó a La República Segundo Pino, líder de la guardia indígena kakataibo.

Asimismo, denunciaron el incremento de cultivos informales y la tala ilegal en las comunidades de Mariscal Cáceres, Yamino y Puerto Azul.

Frente a estas amenazas, han solicitado a la Policía, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia intervenir y perseguir el crimen organizado para proteger a los defensores indígenas de derechos humanos.

"El pueblo indígena Amazónico está siendo afectado por el narcotráfico. Se ha informado a las autoridades, pero no tenemos resultados", señalan los líderes de la guardia indígena kakataibo. "Pedimos que se nos garantice el trabajo que realizamos dentro del territorio de los pueblos indígenas amazónicos", sostienen finalmente.