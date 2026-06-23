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Perú avanza en negociaciones para sumar una conexión aérea de lujo con Medio Oriente y fortalecer su conectividad internacional

Las gestiones están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Cancillería. Se evalúa una ruta directa entre Lima y Doha, vital para potenciar el intercambio comercial.

El Estado peruano avanza en las negociaciones con Qatar Airways para sumar rutas internacionales, fortaleciendo la conectividad y el turismo en el país.
El Estado peruano avanza en las negociaciones con Qatar Airways para sumar rutas internacionales, fortaleciendo la conectividad y el turismo en el país. | Foto: MTC/Composición LR
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El Estado peruano continúa las conversaciones para incorporar a Qatar Airways en el mercado aéreo nacional, con el objetivo de ampliar la red de conexiones internacionales y reforzar el intercambio comercial y turístico. El proceso se enmarca en una estrategia de apertura de rutas que busca posicionar al país como un punto estratégico en Sudamérica para vuelos de largo alcance.

Las gestiones son lideradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, junto con la Cancillería, en coordinación con autoridades diplomáticas del Estado de Qatar. Las reuniones recientes han tenido como eje la evaluación de una posible ruta directa entre Lima y Doha, además de las condiciones operativas necesarias para su implementación.

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Impulso a la conectividad aérea y apertura de nuevas rutas internacionales

Según la información oficial, las negociaciones se sustentan en la política de cielos abiertos que impulsa el Perú, la cual ha permitido la firma de múltiples acuerdos internacionales en los últimos años. Este marco facilita el ingreso de nuevas aerolíneas y promueve la ampliación de frecuencias hacia destinos estratégicos en distintos continentes.

Durante las reuniones técnicas, se expusieron las condiciones del mercado peruano, destacando el rol del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como infraestructura clave para el crecimiento del tráfico aéreo. La capacidad operativa del terminal y su modernización lo posicionan como un punto de conexión relevante para rutas hacia Asia y Medio Oriente, lo que refuerza su atractivo para operadores internacionales.

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Infraestructura aeroportuaria y proyección de Lima como hub regional

Otro de los aspectos presentados en las negociaciones fue la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto, que permite un mayor número de movimientos por hora y optimiza la gestión del tráfico aéreo. Esta mejora es considerada un factor determinante para el establecimiento de nuevas rutas intercontinentales desde la capital peruana.

Asimismo, se resaltó la posición estratégica de Lima como punto de conexión en Sudamérica, en relación con la función de Doha como centro de distribución aérea en Medio Oriente. En ese contexto, ambas ciudades podrían consolidar un corredor aéreo que facilite el flujo de pasajeros y carga, además de potenciar el comercio bilateral y las exportaciones peruanas hacia mercados asiáticos.

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