Un nuevo escalafón internacional evalúa 192 naciones para identificar los mejores destinos migratorios de 2026. Entre los destacados están Europa y América Latina, según el Índice Global de Reubicación. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Un nuevo escalafón internacional evalúa 192 naciones para identificar los mejores destinos migratorios de 2026. Entre los destacados están Europa y América Latina, según el Índice Global de Reubicación. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Un reciente escalafón internacional evalúa a 192 naciones y territorios con el propósito de identificar los destinos óptimos para migrantes en 2026, donde Europa y América Latina resaltaron. Esta investigación contempla 24 variables financieras, sanitarias, de seguridad y facilidades de integración, estructuradas bajo el Índice Global de Reubicación de Rumavi 2026.

El estudio trasciende el mero costo de vida al incorporar clima, educación, acceso a visas y ecosistema empresarial, datos amoldables a perfiles como jubilados o nómadas digitales. Según Bloomberg Línea, la publicación subraya que “cada métrica se normaliza de 0 a 100, donde un valor más alto siempre es mejor para quien se muda”.

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¿Cuáles son los mejores 3 países sudamericanos para emigrar este 2026?

Uruguay lidera el ranking regional y se ubica en la posición 35 a nivel mundial con un puntaje de 67,4. Sus valoraciones incluyen 69 en finanzas, 71 en habitabilidad, 66 en seguridad y 61 en asentamiento. La consultora resalta como ventajas la protección de los derechos de propiedad para no ciudadanos y el precio relativamente accesible de la vivienda, aunque advierte sobre deficiencias en educación y tranquilidad personal.

En el segundo peldaño de la zona aparece Paraguay, situado en la casilla 44 del listado global tras alcanzar una nota general de 66,5. Su fuerte radica en el área financiera y tributaria con 80 unidades, además de 69 en calidad de vida y salud. No obstante, descendió a 57 en estabilidad y 54 en facilidades de instalación, una diferencia que evidencia oportunidades de mejora en protección, servicios y condiciones ofrecidas a residentes extranjeros.

Chile completa este podio desde el puesto 51 internacional, con un registro total de 65,7. El territorio sumó 70 puntos en materia económica, 67 en bienestar, 61 en resguardo y 63 en integración. Según el Índice Global de Reubicación Rumavi, su desempeño más favorable se vincula a la infraestructura bancaria y el contexto monetario, mientras que los riesgos políticos y el orden público redujeron su promedio.

¿Cómo le fue a Perú en el Índice Global de Reubicación Rumavi 2026?

Perú figuró en el escalafón 94 entre 192 naciones analizadas al registrar una valoración general de 61,3 unidades. A escala regional se ubicó en el noveno lugar, superado por Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia. La nación peruana únicamente aventajó a Venezuela, territorio que se posicionó en el casillero 160 de la nómina global.

Las calificaciones destacadas correspondieron a "finanzas e impuestos", además de "habitabilidad y salud", áreas donde el informe otorgó 69 puntos a la república sudamericana. Dichos componentes contemplan factores de asequibilidad, carga tributaria, firmeza monetaria, red bancaria, atención sanitaria, nivel de vida, clima e infraestructura. Esos indicadores permitieron que el territorio nacional permaneciera dentro de los primeros cien casilleros del listado internacional.

Por otra parte, los pilares de "seguridad y estabilidad" obtuvieron 49 marcas, al tiempo que "asentamiento y oportunidades" alcanzó 50 notas. La mala figuración derivó de debilidades asociadas a protección ciudadana, Estado de derecho, coyuntura política, riesgo de conflictos, tramitación de visas, residencia permanente, oferta educativa, clima de negocios e idioma. En consecuencia, el buen rendimiento en finanzas y condiciones de vida resultó insuficiente para recortar distancias respecto a los principales destinos de la región.

¿Cuáles son las naciones más destacadas del mundo para migrar en 2026?

Estonia lidera el Índice Global de Reubicación Rumavi 2026 tras alcanzar un puntaje de 72,8 sobre 100. De acuerdo con Bloomberg Línea, el territorio europeo sobresale “gracias a su excepcional infraestructura bancaria, las oportunidades de negocio y los derechos de propiedad para los no ciudadanos”.

El Índice Global de Reubicación de Rumavi 2026 reveló su top 10 de mejores países para mudarse. Foto: Rumavi

Singapur escolta la lista en la segunda casilla con 72,6 unidades, en tanto que Malasia asegura el tercer peldaño al registrar 72 puntos. La primera alternativa demuestra solidez en estabilidad monetaria, sistema financiero, seguridad y tecnología; la segunda resalta por su asequibilidad, régimen tributario hacia ingresos extranjeros y elevada calidad de vida. No obstante, la consultora advierte que cada destino posee limitaciones particulares exigibles de evaluación según el perfil del migrante.

Portugal ocupa el cuarto puesto con 71,6 de nota y Taiwán cierra el grupo principal acumulando 71,4. Ambas latitudes registraron elevadas valoraciones en habitabilidad o salud, sumado a un rendimiento competitivo respecto a protección, servicios comunitarios y facilidades de asentamiento.