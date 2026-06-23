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Padre de familia muere y su hijo de 11 años resulta ileso tras empotrarse contra un tráiler en Villa María del Triunfo

El conductor del vehículo falleció instantáneamente a causa de la magnitud del impacto, mientras que su hijo, esposa y cuñada fueron estabilizados en un centro de salud cercano.

El incidente sucedió en la avenida Pachacútec, una de las principales vías de Villa María del Triunfo.
El incidente sucedió en la avenida Pachacútec, una de las principales vías de Villa María del Triunfo. | Composición LR
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Un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Villa María del Triunfo dejó un fallecido y tres heridos luego de que un automóvil impactara violentamente contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba detenido en la avenida Pachacútec.

El siniestro se registró alrededor de las 7.20 p. m. del lunes en una de las principales vías del distrito. La víctima mortal fue identificada como Jean Roberth Alameda Herrera, conductor del vehículo menor, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad del impacto. Pese a ello, el hijo de 11 años de Alameda Herrera resultó ileso tras el accidente.

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Familiares de la víctima resultaron heridos

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el automóvil de color negro se empotró contra la estructura posterior del vehículo de carga pesada. Como consecuencia de la colisión, la parte delantera del auto quedó completamente destruida y atrapada debajo del remolque.

En la unidad viajaban también tres familiares del conductor: su esposa, su cuñada y su hijo menor de edad, quienes fueron trasladados a un centro de salud. De acuerdo con información policial, los tres permanecieron internados y su estado es estable.

Familiares de la víctima señalaron que retornaban de una visita al cementerio cuando ocurrió el accidente. Tanto el automóvil como el tráiler quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

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Auto se empotró en la parte posterior del tráiler

Según la versión brindada por el copiloto del tráiler, la unidad de carga se encontraba completamente detenida a la espera del cambio de luz del semáforo cuando recibió el fuerte impacto por la parte posterior.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor del automóvil no logró frenar a tiempo y terminó chocando frontalmente contra el remolque. La violencia de la colisión provocó la muerte inmediata de Jean Roberth Alameda Herrera.

Peritos de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente. Entre las diligencias, se evaluará la velocidad a la que se desplazaba el vehículo menor, las condiciones de iluminación de la vía y los testimonios de los testigos.

Conductor del tráiler fue llevado a comisaría

Tras el accidente, el chofer del tráiler fue trasladado a la comisaría de Villa María del Triunfo para cumplir con las diligencias de ley, entre ellas, la toma de declaraciones y los exámenes de dosaje etílico.

La Policía informó que el conductor permanece bajo custodia mientras se esclarecen las responsabilidades en el caso. Asimismo, los investigadores solicitaron las grabaciones completas de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la trayectoria del automóvil antes del impacto.

El informe final de las investigaciones será remitido al Ministerio Público, entidad que determinará las acciones correspondientes tras evaluar los resultados de las pericias técnicas y mecánicas.

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