Las olas de calor y la sequía en Europa han provocado que el río Danubio alcance niveles históricos bajos, lo que ha expuesto buques hundidos de la Segunda Guerra Mundial. | Foto: AFP

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Las extremas olas de calor y la persistente escasez de precipitaciones en Europa redujeron el cauce del río Danubio a mínimos históricos. Esta drástica bajada de los niveles de agua, reportada por la agencia Reuters, entorpeció la navegación comercial y desveló tesoros sumergidos durante décadas o milenios, tales como buques de la Segunda Guerra Mundial, fósiles de mamut y múltiples artefactos antiguos.

El segundo afluente más extenso del continente, cuyo trayecto cruza diez naciones, reactivó el interés de la comunidad científica e histórica gracias a los tesoros emergidos del lecho. Respecto a la magnitud de esos descubrimientos, el director del Museo Regional de Historia de Ruse, Nikolay Nenov, precisó que "no lo calificaría de sensacional, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia".

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¿Qué tesoros y peligros ocultó el Danubio durante su mayor sequía?

Un descenso extremo en el nivel del río Danubio expuso decenas de buques de la Alemania nazi sumergidos en 1944 cerca de Prahovo, Serbia. Las tropas de Adolf Hitler hundieron la Flota del Mar Negro deliberadamente para bloquear el avance del Ejército Rojo soviético. Más de ocho décadas después, esos navíos reaparecen cargados con municiones activas, lo que genera un riesgo directo para la navegación fluvial en la región.

El fenómeno ambiental facilitó el hallazgo de múltiples vestigios bélicos en diversos puntos del trayecto europeo. En Hungría, la aparición de una bomba de la Segunda Guerra Mundial obligó al cierre temporal de un puente en Budapest, mientras que aficionados a la pesca con imán rescataron casquillos y equipos de radio antiguos. "Tener tan poca agua en el Danubio es una bendición para este tipo de actividad. De lo contrario, es una maldición", declaró el buscador Zsolt Horváth a Fortune.

Los descubrimientos superaron el ámbito militar y alcanzaron valor arqueológico en la ribera búlgara. Cerca de Ryahovo, residentes locales encontraron fósiles de un mamut lanudo, entre los cuales destacan colmillos, un omóplato y una mandíbula inferior conservados bajo sedimentos. Actualmente, varios especialistas analizan las piezas paleontológicas rescatadas del cauce acuático para certificar su antigüedad exacta y comprender el entorno prehistórico del animal.

¿Cómo inició el operativo para retirar barcos hundidos en el Danubio hace años?

El peligro derivado de los naufragios impulsó a Serbia y al Banco Europeo de Inversiones a lanzar en 2024 un plan destinado a extraer 21 naves sumergidas cerca de Prahovo. Esta iniciativa busca optimizar la seguridad fluvial y suprimir un obstáculo crítico para el tránsito fluvial del continente, en un entorno donde la existencia de cargamentos bélicos activos transformó la faena en un reto técnico sin precedentes.

Los equipos multidisciplinarios operaron con cautela absoluta para impedir que maniobras violentas o el contacto del aire con los artefactos ocasionaran explosiones. Debido a esa amenaza, ciertas estructuras resultaron imposibles de rescatar por completo y al menos un par fue sepultado otra vez en el fondo del cauce.

El escenario del canal favorece el desarrollo de una fase posterior en el rescate de las embarcaciones. El flujo del agua descendió a registros mínimos, condición que visibiliza restos adicionales y habilita el ingreso a zonas previamente bloqueadas, si bien las instituciones oficiales preservan normativas rigurosas ante los pertrechos almacenados. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo nacional, junto a entidades comunitarias, gestiona el paso continuo de una ruta comercial estratégica para la región.