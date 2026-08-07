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Incendio forestal en Lambayeque consume cultivos y destruye sistema de agua potable: comuneros piden ayuda urgente

El COER confirmó que la emergencia sigue activa en el distrito de Cañaris. Una persona resultó herida por el fuego, y advierten que las llamas avanzan hacia nuevos sectores. Solicitan el envío de brigadas especializadas para evitar mayores daños.

Un incendio forestal en Cañaris, Ferreñafe, continúa fuera de control, generando alerta en las comunidades de Lambayeque y causando daños significativos.
Un incendio forestal en Cañaris, Ferreñafe, continúa fuera de control, generando alerta en las comunidades de Lambayeque y causando daños significativos. | composición LR
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Un incendio forestal que afecta al distrito de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe (Lambayeque), continúa fuera de control y mantiene en alerta a las comunidades de la zona. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque informó que el fuego permanece activo y ha provocado daños en cultivos, cobertura natural e infraestructura de agua potable, mientras los pobladores alertan que las llamas siguen extendiéndose hacia nuevos sectores.

De acuerdo con el reporte complementario del COER, la emergencia se registró la tarde del jueves 6 de agosto en los caseríos de Rodeopampa y Pampagrande, del centro poblado Huayabamba. Como consecuencia del incendio se reportan siete hectáreas de cultivos afectadas, un sistema de agua potable destruido —correspondiente a un tanque de almacenamiento— y alrededor de 50 hectáreas de cobertura natural dañadas. Asimismo, las autoridades precisaron que no se han registrado fallecidos ni viviendas afectadas hasta el momento.

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Sin embargo, comuneros de la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama sostienen que el incendio habría comenzado el miércoles 5 de agosto y que el fuego ya alcanzó este viernes el sector Pampa Grande. Según denuncian, las llamas han consumido amplias zonas de vegetación y continúan avanzando, por lo que existe preocupación de que lleguen a viviendas y afecten nuevas áreas naturales.

Los pobladores también aseguran que los daños serían mayores a los reportados oficialmente y estiman que más de 80 hectáreas habrían sido arrasadas por el incendio. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada por el COER Lambayeque, cuyo reporte oficial mantiene el registro de siete hectáreas de cultivos afectadas y aproximadamente 50 hectáreas de cobertura natural dañadas.

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Comuneros solicitan intervención urgente

Ante la magnitud de la emergencia, los habitantes del sector Las Pampas, en el caserío de Rodeopampa, continúan realizando labores para contener el fuego utilizando herramientas y recursos propios. Sin embargo, afirman que sus esfuerzos no son suficientes para detener el avance de las llamas debido a las condiciones del terreno y la intensidad del incendio.

Los comuneros solicitaron la intervención inmediata del Gobierno Regional de Lambayeque, así como el apoyo de la Policía de Búsqueda y Rescate de Chiclayo y otras entidades competentes para desplegar brigadas especializadas, equipos adecuados e incluso apoyo aéreo, con el objetivo de controlar el incendio antes de que alcance zonas pobladas y extensos sembríos de pino.

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Una mujer resultó herida durante las labores de extinción

El COER informó además que una persona resultó lesionada mientras participaba en las labores para controlar el incendio. Se trata de María Rodríguez Manayay, quien sufrió heridas leves tras ser impactada por una roca. La mujer fue evacuada al establecimiento de salud de Huayabamba, recibió atención médica y fue dada de alta el mismo día.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional indicó que continúa monitoreando la situación y que la Municipalidad Distrital de Cañaris realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Asimismo, pobladores, ronderos y tenientes gobernadores de Rodeopampa y Pampagrande siguen trabajando en las labores para extinguir el incendio forestal.

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