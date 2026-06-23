Más de 12 horas sin agua: Sedapal corta el servicio en estos distritos de Lima y Callao el 24 y 25 de junio
¡Atención, vecinos de Lima y Callao! Sedapal programó cortes de agua del 23 al 26 de junio en 10 distritos de la capital, con interrupciones en distintos horarios.
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Sedapal informó la interrupción del servicio de agua potable entre el miércoles 24 y el viernes 26 de junio en distintos puntos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. La entidad precisó que los cortes serán temporales, aunque en algunos sectores podrían extenderse hasta por 12 horas.
Según el cronograma de la empresa, la suspensión del servicio alcanzará 10 distritos de la capital, entre ellos San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Magdalena del Mar y Surquillo, además de otras zonas de Lima Metropolitana. Las áreas afectadas incluyen urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, con horarios diferenciados según cada sector.
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Miércoles 24 de junio
Ate
- Zonas afectadas: Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: A.H. Brisas de Puente Piedra, A.H. Chavinillo, A.H. Tiwinza, A.H. Villa Escudero, Agrup. Poblacional Monte Sinaí.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.
Magdalena
- Zonas afectadas: Urb. Cercado, Urb. Orbea, Urb. San Miguelito, Urb. Udima, Jr. Francisco Gonzales Pavón, Av. Brasil, Jr. Benito Lazo (Grau), Jr. Yungay, Jr. Enrique Llosa, Jr. San Martín y calles interiores del cuadrante; Jr. Benito Lazo (Grau), Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Diego de Agüero (Yungay) y calles interiores del cuadrante.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Orbea, Jr. Benito Lazo, Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Diego de Agüero.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. San Miguelito, Urb. Udima, Jr. Francisco Gonzales Pavón (Jr. San Martín), Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay).
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
Jueves 25 de junio
Puente Piedra
- Zonas afectadas: A.H. 6 de Abril, A.H. Lomas de Zapallal sector C, A.H. Lomas de Zapallal sector D, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto, Asociación de Vivienda Lomas de Cerro Verde Ampliación.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. Brisas del Norte, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II etapa, A.H. Hijos de Luya III etapa, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal sector B, A.H. Lomas de Zapallal sector C, A.H. Nuevo Progreso, A.H. Proyecto Integral Zapallal A sector Lomas de Zapallal, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto, A.H. Señor de los Milagros, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zorales, Asociación de Pobladores El Mirador de Lomas de Zapallal, Asociación de Vivienda 15 de Setiembre de Copacabana, Asociación El Dorado, P.V. Buen Progreso.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.
Surquillo
- Zonas afectadas: Urb. Limatambo, Cooperativa Victoria, Conjunto Residencial Dammert Muelle, Av. Paseo de la República, Av. Andrés Aramburú, Av. República de Panamá, Av. Domingo Orúe.
- Horario de interrupción: 12.00 m. – 11.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. Las Flores 78.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 9.00 p. m.
San Miguel
- Zonas afectadas: Asoc. de Viv. San Juan Macías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros, Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de Papel, Urb. Miramar, Av. La Marina, Feria Internacional del Pacífico, Jr. Jorge Chávez, Av. Costanera, Calle Virú, Calle 29, Jr. César Vallejo, Calle José Gálvez, Av. de los Insurgentes y calles interiores del cuadrante.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
San Miguel
- Zonas afectadas: Urb. Maranga 3ra etapa, Av. La Marina, Av. Insurgentes, Jr. José Gálvez, Calle César Vallejo, Calle Virú, Av. Costanera, Jr. Jorge Chávez, Calle Tungasuca.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
San Miguel
- Zonas afectadas: Asoc. de Viv. San Juan Macías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros, Asoc. Las Gardenias, Av. La Marina, Av. Brígida Silva de Ochoa, Calle Jorge Chávez, Av. Costanera, Calle Virú, Calle 29, Calle César Vallejo, Calle José Gálvez, Av. de los Insurgentes.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
El Agustino
- Zonas afectadas: A.H. Hatary Llaqta, P.J. La Menacho I y II etapa, Coop. Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentelo Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo, Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. Huancayo 1ra etapa, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Viv. Primavera, A.H. María Herrera Acosta, Coop. Las Pirámides.
- Horario de interrupción: 11.00 a. m. – 11.00 p. m.
Pueblo Libre
- Zonas afectadas: Altura de la Av. Juan Pablo Fernandini con Av. Colombia, Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María, Jr. Centenario, Jr. Napo, Jr. García Robledo, Jr. Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Loreto, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Carlos de los Héroes, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Ca. San Martín, Calle Rosa Toledo, Av. José Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza, Jr. José Mariano Arce.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 1.00 a. m. (del 26 de junio)
Breña
- Zonas afectadas: Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María, Jr. Centenario, Jr. Napo, Jr. García Robledo, Jr. Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Loreto, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Carlos de los Héroes, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Ca. San Martín, Calle Rosa Toledo, Av. José Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza, Jr. José Mariano Arce.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 1.00 a. m. (del 26 de junio)
Pueblo Libre
- Zonas afectadas: Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María, Jr. Centenario, Jr. Napo, Jr. García Robledo, Jr. Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Loreto, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Carlos de los Héroes, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Ca. San Martín, Calle Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza, Jr. José Mariano Arce.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 1.00 a. m. (del 26 de junio)
Carabayllo
- Zonas afectadas: Altura del río Chillón con Av. Huarangal, margen derecha del río Chillón, límite distrital con Ventanilla, límite distrital con Ancón.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 7.00 a. m. (del 26 de junio)
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Altura del río Chillón con Av. Huarangal, margen derecha del río Chillón, límite distrital con Ventanilla, límite distrital con Ancón.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 7.00 a. m. (del 26 de junio)
Carabayllo
- Zonas afectadas: C.P.R. Santa Rosa, margen derecha del río Chillón, límite distrital con Ventanilla, límite distrital con Ancón.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 7.00 a. m. (del 26 de junio)
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Cercado, margen derecha del río Chillón, límite distrital con Ventanilla, límite distrital con Ancón.
- Horario de interrupción: 1.00 p. m. – 7.00 a. m. (del 26 de junio)
¿Cuál es el número de teléfono para consultas de Sedapal?
Puedes llamar al Aquafono al número de teléfono (01)3178000 desde tu celular o teléfono fijo. Si no cuentas con el número del suministro, marca la opción asterisco (*) y sigue las indicaciones de la operadora.