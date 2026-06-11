Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un nuevo corte programado de agua afectará a distintos distritos de Lima Metropolitana el viernes 12 de junio. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que la suspensión temporal del suministro se efectuará para facilitar trabajos de mantenimiento o limpieza de reservorios, con el fin de mejorar la calidad del servicio.

La interrupción afectará urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos por hasta 11 horas, por lo que la entidad recomendó a los usuarios tomar precauciones y organizar su consumo con anticipación. A continuación, el detalle de la programación anunciada por Sedapal en la capital.

TE RECOMENDAMOS LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

PUEDES VER: Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

Cortes de agua en distritos de Lima Metropolitana este 12 de junio

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3, A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros, A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, Agru. Corazón de Jesús Ampl., A.H. Siglo XXI Sector Primavera, A.H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa. Sector 420

A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3, A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros, A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, Agru. Corazón de Jesús Ampl., A.H. Siglo XXI Sector Primavera, A.H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa. Sector 420 Horario del corte: 8.00 a. m. a 7.00 p. m.

8.00 a. m. a 7.00 p. m. Motivo: limpieza de reservorio

Los Olivos

Zonas afectadas: A.H. Laura Caller 6ta zona, A.H. Los Rosales de Pro, A.H. Armando Villanueva, Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotora de Comercialización Agraria S.R.L., Asoc. Río Santa, Asoc. Viv. Santa Elvira, Asoc. Viv. El Olivar, Urb. El Olivar del Norte, Urb. Pro 2da etapa, Urb. Pro 5to sector I etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Reforma Agraria, Urb. Rústica Fundo Santa Luzmila, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa. Sector 85

A.H. Laura Caller 6ta zona, A.H. Los Rosales de Pro, A.H. Armando Villanueva, Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotora de Comercialización Agraria S.R.L., Asoc. Río Santa, Asoc. Viv. Santa Elvira, Asoc. Viv. El Olivar, Urb. El Olivar del Norte, Urb. Pro 2da etapa, Urb. Pro 5to sector I etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Reforma Agraria, Urb. Rústica Fundo Santa Luzmila, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa. Sector 85 Horario del corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

12.00 m. a 8.00 p. m. Motivo: limpieza de reservorio

Recomendaciones y canales de atención

Ante la suspensión, Sedapal aconseja almacenar agua en recipientes limpios y bien tapados para evitar su contaminación. Además, indica que, si el servicio no se restablece dentro del horario programado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 y tener a la mano el número de suministro. Estas medidas buscan reducir las molestias por la falta temporal del recurso y facilitar la continuidad de las actividades domésticas mientras se realizan los trabajos de mantenimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.