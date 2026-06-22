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Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

Atención, Lima y Callao. Revisa los cortes de luz programados por Pluz Energía Perú este 23 y 24 de junio, con zonas y horarios afectados en distintos distritos por mantenimiento.

Pluz Energía anuncia cortes programados de luz en Lima y Callao
Pluz Energía anuncia cortes programados de luz en Lima y Callao | Composición LR
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Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz este martes 23 y miércoles 24 de junio en distintos puntos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores podrían extenderse hasta por 11 horas.

Según el cronograma de la empresa, las suspensiones del servicio alcanzarán a nueve distritos de la capital y el primer puerto, incluidos San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Miguel y Callao, además de otros puntos de Lima Metropolitana. Las zonas afectadas abarcan urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, con horarios diferenciados según cada sector.

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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas

Martes 23 de junio

Rímac

  • Zonas afectadas: Av. Esteban Salmón cdra 4, calle Polo de Ondegardo cdra 4, 5, calle Gral. Vidal cdra 3, 4, 5, jr. Inca Manco cdra 4, jr. Fray Antonio Daza cdra 5, jr. Quito Yupanqui cdra 4, jr. Mcal. Castilla cdra 4.
  • Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 05:30 p. m.

Carabayllo

  • Zonas afectadas: C.P. Chocas Bajo Mz G.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Agrup. Fam. 9 de Febrero Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, Agrup. Fam. 10 de Octubre Mz A, B, C, D, E, F)
  • Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.

Lurigancho-Chosica

Zonas afectadas: C.P. Jicamarca Anx. 8 Mzs. 6D1, A1, A5, B1, B5, C5, D5, G2, G5, H5, I1, I5, J1, J5, K1, K5, L5, M5; Sector Villa Unión Jicamarca Mzs. A5, B5, C5, D5, E5, G5, H5, I5, J5, K5, L5; Agrup. Vec. Sector Sur Anx 8 Mzs. A1, B1, C2, G1, G2, I1, J1, K1, R5; Com. Cerro Camote Anx. 8 Mzs. A1, E5, L5.
Horario de interrupción: 08:30 a. m. – 07:30 p. m.

Lima Cercado

  • Zonas afectadas: A.H. Manzanilla Av. Aviación cdra 1, jr. García Naranjo cdra 16, jr. Agustín Gamarra cdra 3.
  • Horario de interrupción: 11:00 a. m. – 01:30 p. m.

San Miguel

  • Zonas afectadas: Urb. Maranga Av. Andrés Rázuri cdra 3, calle Gutiérrez Quintanilla cdra 1, calle Manco II cdra 7, calle Naylamp cdra 1, calle Paititi cdra 2 y 3, calle Rosa Merino cdra 3, calle Micaela Bastidas cdra 3, calle Solitario de Sayán cdra 5.
  • Horario de interrupción: 10:30 a. m. – 01:00 p. m.

San Miguel

  • Zonas afectadas: Urb. Maranga Av. Pucalá cdra 1, Mz JC, Av. Micaela Bastidas cdra 3 y 4, calle Felipe Huamán Poma de Ayala cdra 2, calle Gutiérrez Quintanilla cdra 1, calle Rosa Merino cdra 3, calle Vilcahuara cdra 4.
  • Horario de interrupción: 02:00 p. m. – 03:30 p. m.

Magdalena del Mar

  • Zonas afectadas: Av. Brasil cdra 33, Av. Javier Prado Oeste cdra 1, 2, 3, 4, calle Daniel A. Carrión cdra 2, 5, 6, calle Larco Herrera cdra 10, 11, calle Martín Pérez cdra 5, calle Santiago de Chile cdra 1 y 3, calle Gonzales Prada cdra 4.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 11:00 a. m.

Miércoles 24 de junio

Independencia

  • Zonas afectadas: Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico.
  • Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 06:00 a. m.

Ancón

  • Zonas afectadas: Parque Industrial de Ancón Mz M, N, O, Q, R, S, S1, U, Av. Industrias Unidas Mz M, Agrup. Fam. Hijos de Ancón Av. Primavera Mz C, D, G, J, L.
  • Horario de interrupción: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: A.H. Nueva Vida Mz G, H, I, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida Mz A, B, C, D, E, F, G, A.H. 1° de Setiembre Mz A, B, C, D, E, F, A.H. Proyecto Integral Los Ángeles Sector César Vallejo Mz A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. AMP César Vallejo II Etapa Mz I, J, K, L, M, N, O, P.
  • Horario de interrupción: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.

Callao

  • Zonas afectadas: Jr. Atahualpa cdra 6, Av. Guardia Chalaca cdra 7, 8, 9, calle Tercera cdra 2, calle García Calderón cdra 6.
  • Horario de interrupción: 10:00 a. m. – 06:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Asociación Compradores de Campoy calle 15 cruce con calle 21 loza deportiva, calle 15 Mz LL, Q, Z, calle 21 Mz LL, calle 23 cdra 11, Mz P, P1, Q.
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 07:00 p. m.

Los Olivos

  • Zonas afectadas: Av. Riva Agüero cdra 15, jr. La Confraternidad cdra 7, jr. La Amistad cdra 7, jr. La Prudencia cdra 80, jr. La Honradez cdra 6 y 7, jr. La Pureza cdra 80 y 81, jr. La Laboriosidad cdra 81, jr. El Patriotismo cdra 7, jr. La Dignidad cdra 80, Urb. Pro Mzs BBB5, K5, L5, M5, N5, O5, U5, UU5, psje. Fineza cdra 1.
  • Horario de interrupción: 03:00 p. m. – 05:00 p. m.

¿Cómo consigo la copia de mi recibo de luz?

Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.

También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego selecciona “Ver recibo” para descargarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.

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