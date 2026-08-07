PNP investiga el contacto de Darlene con un hombre, identificado como Roberto Luján, a través de Roblox. | Foto: composición LR

PNP investiga el contacto de Darlene con un hombre, identificado como Roberto Luján, a través de Roblox. | Foto: composición LR

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D. F. L., de 14 años, fue ubicada con vida en un parque de Chorrillos luego de permanecer desaparecida durante cuatro días, desde el 4 de agosto. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró encontrarla tras recibir información ciudadana sobre su posible ubicación y desplegar un operativo para localizarla.

La adolescente, cuya desaparición había sido denunciada por su familia en Carabayllo, fue trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua y quedó junto a sus familiares. Las primeras diligencias señalan que habría mantenido contacto con un hombre al que conoció mediante Roblox. Agentes policiales continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso e identificar al presunto implicado.

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¿Cómo fue encontrada la adolescente desaparecida en Chorrillos tras el contacto por Roblox?

La búsqueda comenzó después de la denuncia presentada por la familia en la comisaría de El Progreso, en Carabayllo. Durante las diligencias, una persona comunicó a las autoridades que la menor podría encontrarse en Villa El Salvador. Esta información permitió ampliar el radio de búsqueda y coordinar acciones con otras dependencias policiales.

Agentes de la comisaría Laderas de Villa participaron en el operativo y posteriormente ubicaron a D. F. L. en un parque situado en Chorrillos. Tras ser encontrada, la menor fue puesta a buen recaudo y permaneció con sus familiares en la comisaría Mateo Pumacahua. La Policía señaló que la prioridad durante el despliegue fue localizarla y garantizar su seguridad.

PNP investiga a hombre que habría contactado a la menor mediante Roblox

Las diligencias realizadas tras la desaparición apuntan a un hombre identificado como Roberto Luján, quien habría establecido comunicación con la adolescente mediante Roblox. Según lo declarado por la madre, en los mensajes encontrados se observaban pedidos para que la menor retirara dinero de su entorno familiar y realizara depósitos a una cuenta vinculada a una mujer identificada como Martha Edelmira González Horna.

La familia también encontró indicios de comunicaciones mediante redes sociales. De acuerdo con la denuncia, el hombre habría utilizado una identidad distinta a la real y habría inducido a la adolescente a crear cuentas de Instagram para mantener sus conversaciones fuera de la supervisión familiar. Las autoridades buscan esclarecer la participación de las personas mencionadas y determinar quién estuvo detrás del contacto con la menor durante los días en que permaneció desaparecida.