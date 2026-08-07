Roberto Burneo responsabiliza al Congreso por reelección encubierta de alcaldes

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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), responsabilizó al Legislativo de haber dejado una “puerta” o “ventana” abierta en la norma que impide la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

Durante una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Burneo fue consultado por los múltiples casos de reelección encubierta a nivel nacional.

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Sobre esto, contextualizó el tema explicando que en el año 2015 se hizo una reforma a los artículos 191 y 194 de la Constitución y prohibió la reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes.

"Nosotros cumplimos con esa regla, pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, ventanas, como se le quiera llamar. En función de ello no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio", dijo.

Mencionó que, tras ello, se observa en todo el país "que ciertos alcaldes participan como primer regidor, primer consejero o de pronto participan siendo alcaldes distritales, saltan a alcalde provincial y saltan luego a gobierno regional".

Consideró que, con un proceso electoral en curso, no es función del JNE establecer reglas que el legislador no haya querido o haya omitido.

Insistió en que el JNE actúa siguiendo el marco normativo existente. "Está prohibida la reelección. Lo que no está prohibido es que un candidato con la condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional. Que eso genere que, finalmente, estas personas puedan acceder a uno de estos cargos es propio del marco normativo que el legislador ha dado. ¿Tenemos que ponerla en agenda? Sí, ver lo que queremos para el futuro", resaltó y exhortó a votar pensando en la lista completa.

Poner en agenda

En ese sentido, comentó que es necesario poner en agenda un debate integral del sistema electoral.

"Uno de los puntos que vamos a priorizar es, sobre la base de nuestra iniciativa legislativa, dar esas propuestas (legislativas) a efectos de fortalecer el sistema y poner en debate este tema (reelección encubierta) y otros más que han sido materia de reformas constitucionales que impactan en el sistema electoral y en el sentir de la población", anotó.

A su vez, recordó que la Constitución del 93 no prohibía la reelección de autoridades locales y ello se debía a que se percibía que cuatro años se quedaban cortos.

Luego, al analizar la situación actual consideró que "el legislador está de espaldas a la realidad".

"Si nosotros vemos, en algunas localidades, tenemos solo una lista en ciertos distritos. ¿Por qué? porque es complicado que alguien se anime a postular. Son temas que se deben debatir seriamente no desde la lógica de Lima que, a veces está de espaldas de las realidades a nivel nacional, sino de la lógica de Perú", resaltó y añadió que la crítica no solo debe limitarse a la prohibición sino a lo que se busca en el futuro.

“Ese es el debate que debemos tener. La realidad del país es más amplia de lo que vemos en Lima. Hay muchas particularidades. No debe ser agenda del año electoral, sino de ahorita. El próximo proceso no empieza en la próxima convocatoria, sino desde que el JNE proclamó el cierre de las Elecciones Generales y cuando cerremos las Elecciones Regionales y Municipales”, anotó.

En otro momento, Burneo fue consultado por casos en los que algún candidato presenta sentencias o antecedentes. Al respecto, indicó que el JNE se limita a seguir el marco normativo (para admitir o no una candidatura) y que en el proceso electoral en curso no se puede realizar ningún cambio, sin embargo, mencionó que debe poner en agenda.

"No en el tema penal, sino en el de idoneidad. Finalmente, quien mide la idoneidad es el ciudadano. Las personas deben dar un voto consciente y también tienen responsabilidad las organizaciones políticas para revisar las hojas de vida de sus candidatos", manifestó.