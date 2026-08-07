El millonario tren de alta velocidad que Texas planea construir: conectará varias ciudades y creará 20.000 empleos

Texas avanza en la planificación de una red ferroviaria que promete transformar la movilidad en el estado y generar miles de millones en actividad económica. | Foto: Magnific

Texas avanza en la planificación de una red ferroviaria que promete transformar la movilidad en el estado y generar miles de millones en actividad económica. | Foto: Magnific

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Texas avanza en la planificación de una ambiciosa red ferroviaria que podría transformar la movilidad en el estado y generar miles de millones de dólares en actividad económica. El proyecto contempla conexiones entre ciudades muy importantes del estado.

Sin embargo, el inicio de las obras todavía depende de un acuerdo sobre el trazado occidental en Dallas. Mientras las autoridades negocian una alternativa, estudios económicos anticipan miles de millones de dólares en nuevos ingresos fiscales y más de 20.000 empleos vinculados con la construcción y operación del sistema.

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El proyecto que busca conectar varias ciudades de Texas

La iniciativa contempla un corredor de tren de alta velocidad entre Dallas y Fort Worth, con conexiones estratégicas en Arlington. El proyecto forma parte de una visión más amplia para crear una red ferroviaria capaz de unir algunos de los principales centros urbanos de Texas.

La definición del recorrido todavía está en negociación. Dallas, Fort Worth, Arlington, el condado de Dallas y la Autoridad de Transporte Rápido del Área de Dallas (DART) participan en conversaciones para encontrar una alternativa que permita avanzar con el corredor.

El principal punto de conflicto es el trazado occidental, que contempla una estructura elevada al oeste del centro de Dallas y una estación ubicada al sur del distrito central de negocios y de la Interestatal 30.

El tren podría generar miles de millones de dólares

Uno de los principales argumentos para impulsar el proyecto es su potencial económico. Un estudio encargado por Fort Worth y Arlington calculó importantes incrementos en los ingresos fiscales derivados del desarrollo del corredor.

Según las estimaciones:

Fort Worth podría recibir US$3.300 millones en ingresos por impuestos a la propiedad entre 2036 y 2050.

en ingresos por impuestos a la propiedad entre 2036 y 2050. Arlington podría alcanzar cerca de US$4.000 millones durante el mismo período.

durante el mismo período. Fort Worth podría registrar hasta US$1.200 millones anuales en gasto de residentes y visitantes.

en gasto de residentes y visitantes. Arlington podría alcanzar aproximadamente US$1.000 millones anuales por ese mismo concepto.

por ese mismo concepto. El desarrollo comercial asociado al corredor generaría unos US$19,4 millones en Fort Worth y US$25,6 millones en Arlington.

El impacto también podría extenderse al sector hotelero y comercial, debido al aumento previsto de visitantes y de la actividad alrededor de las estaciones.

Más de 20.000 empleos y millones de viajes menos en auto

El proyecto no solo tendría efectos sobre los ingresos municipales. Un análisis de Boston Consulting Group citado en el estudio calcula que el sistema podría generar más de 20.000 puestos de trabajo durante su construcción y operación.

La nueva infraestructura también podría modificar los hábitos de transporte. Las proyecciones estiman una reducción de hasta 2,5 millones de viajes en automóvil en Texas, al ofrecer una alternativa rápida para desplazarse entre algunas de las principales ciudades.

El crecimiento demográfico de la región aumenta además la presión para ampliar las opciones de transporte. Las autoridades calculan que 12,5 millones de personas se trasladarán al norte de Texas durante los próximos 25 años, mientras que actualmente la zona incorpora más de 200.000 nuevos habitantes cada año.

Dallas se opone al trazado elevado

Pese a los beneficios económicos proyectados, el proyecto enfrenta un obstáculo importante en Dallas. El Concejo Municipal reforzó su oposición a una línea ferroviaria elevada que atraviese sectores del centro y barrios cercanos.

La resolución municipal incluyó West Dallas y varios parques entre las zonas excluidas del corredor y planteó estudiar otras posibilidades, entre ellas mejoras en el Trinity Railway Express o una alternativa subterránea.

El trazado y los estudios realizados hasta ahora ya implicaron una inversión cercana a US$13 millones. Si el proyecto fuera cancelado, la región podría tener que devolver hasta US$7,2 millones en fondos federales.

Por ello, los responsables del transporte regional buscan mantener las conversaciones y encontrar una solución que permita conservar los avances técnicos y ambientales realizados hasta el momento.