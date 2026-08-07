‘Los Supersónicos’ regresan con una película live action y Jim Carrey será el protagonista

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Después de años de rumores y proyectos que nunca llegaron a concretarse, Los Supersónicos finalmente tendrían una nueva oportunidad en el cine. La famosa familia del futuro de Hanna-Barbera dará el salto a la acción real con una película que tendrá a Jim Carrey como protagonista, según la información incluida por Warner Bros. Discovery en su más reciente carta trimestral a sus accionistas.

La confirmación supone un importante avance para una producción que lleva más de 20 años intentando convertirse en una película. Aunque anteriormente habían surgido distintos nombres y propuestas alrededor de la adaptación, esta es la primera vez que Warner Bros. menciona oficialmente a Carrey como parte principal del proyecto en un documento corporativo.

La película todavía no tiene una fecha exacta de estreno. De acuerdo con el calendario presentado por el estudio, su llegada a los cines está prevista para más allá de 2027, por lo que todavía habrá que esperar para conocer cuándo comenzará el rodaje y qué actores acompañarán al reconocido intérprete.

¿Por qué la serie de animación Los Supersónicos es tan famosa?

Muchos de los objetos que hoy forman parte de la vida cotidiana ya habían sido imaginados por Los Supersónicos décadas atrás. Videollamadas, asistentes tecnológicos, electrodomésticos automatizados y vehículos voladores eran parte del mundo de esta familia mucho antes de que algunos de estos avances comenzaran a convertirse en realidad. Esa visión del futuro es una de las principales razones por las que la serie continúa siendo recordada.

Creada por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions, Los Supersónicos llegó a la televisión en 1962 y presentó a una familia que vivía en Orbit City, una ciudad suspendida en el aire. Allí, Súper Sónico compartía su vida con Ultra, Lucero, Cometín, su inseparable perro Astro y Robotina, la empleada doméstica robótica que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la producción.

La serie apostó por una mirada divertida y exagerada sobre cómo sería la vida en el futuro. Autos voladores, casas automatizadas, cintas transportadoras, robots y dispositivos capaces de realizar tareas por sí solos formaban parte de la rutina de los personajes. Incluso las videollamadas, que décadas después se volverían habituales, aparecían como una herramienta cotidiana dentro de la ficción.