Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hansel Bernuy, novio de Naldy Saldaña, rompió su silencio luego de la denuncia que la cantante interpuso contra el exdirector musical de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos. El saxofonista peruano explicó por qué decidió mantenerse al margen de las declaraciones públicas y aseguró que su respaldo a la artista ha estado presente desde el primer momento.

Durante el programa de YouTube 'Q' Bochinche, el músico se refirió a la situación que atraviesa su pareja, quien expuso el calvario que asegura haber vivido durante su etapa en la agrupación musical. El artista aclaró que no considera necesario pronunciarse constantemente en medios o redes sociales, pues prefiere acompañar a su pareja de manera personal.

Novio de Naldy Saldaña explica por qué no habló antes sobre la denuncia

Luego de las disculpas públicas del fundador de La Bella Luz, Óscar Custodio, Hansel Bernuy decidió referirse públicamente al caso y explicar su posición. El saxofonista señaló que ha preferido abstenerse de realizar algún tipo de reclamación o declaración pública, no necesariamente por motivos legales o de seguridad, sino porque considera que su principal responsabilidad es acompañar directamente a Naldy Saldaña.

"Yo estoy tratando de abstenerme a cualquier tipo de reclamación porque, no necesariamente, por el tema legal, ni por el tema de seguridad, sino porque, como se lo he mencionado a algunas personas, para mí el apoyo y el respaldo a Naldy ha sido siempre de manera personal, de manera presencial con ella", manifestó.

El músico remarcó que su pareja conoce el respaldo que tiene de su parte y que no necesita realizar pronunciamientos constantes para demostrarlo. "No considero que sea necesario tener que dar un tipo de declaración, ni en redes sociales, ni en ningún canal de difusión porque me basta con que Naldy esté bien y con que ella sepa que tiene todo mi apoyo desde el día uno hasta el último día en que se acaben todas estas cosas", expresó.

¿Quién es Hansel Bernuy, novio de Naldy Saldaña?

Hansel Bernuy es un saxofonista peruano de 35 años con trayectoria en el ámbito musical. El artista trabajó en agrupaciones de salsa como You Salsa, donde compartió escenario con su expareja Amy Gutiérrez, con quien tuvo una relación de dos años.

Además de su trabajo en agrupaciones musicales y colaboraciones con artistas como Daniela Darcourt, el saxofonista tuvo la oportunidad de participar en el concierto que Shakira ofreció en Perú, en el Estadio Nacional. En aquella oportunidad, expresó su felicidad por formar parte del espectáculo con un mensaje en el que señaló: "Solamente sé que estoy donde tengo que estar... cuando tengo que estar... y de eso se encargan allá arriba".