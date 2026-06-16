¡Sin agua por 13 horas! Corte del servicio afectará distritos de Lima este 17 y 18 de junio, según Sedapal
La suspensión temporal del servicio afectará diversos sectores, asentamientos humanos y zonas para facilitar trabajos de mantenimiento en reservorios y mejorar la calidad del suministro.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte programado del suministro para este miércoles 17 y jueves 18 de junio. La suspensión temporal del servicio afectará diversos sectores, asentamientos humanos y zonas de Lima Metropolitana.
La interrupción se dará por trabajos de mantenimiento o limpieza de reservorios, con el fin de mejorar la calidad del sistema. Ante ello, Sedapal recomendó a sus usuarios tomar las precauciones debidas y organizar su consumo con anticipación para no verse afectados en los próximos días.
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Corte de agua el 17 de junio en Lima
Ate
- Zonas afectadas: A. H. Huaycán zona R, A. H. Huaycán zona X R-D 8,9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A. H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239, Talleres 30 de Abril
- Sectores: 152
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. 27 de Marzo; A. H. Somos Libres; APV Casa Blanca; A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras); A. H. Esmeralda de Los Andes; A. H. Cruz de Motupe grupos I, II, III, IV, V, VI, VII; A. H. Enrique Montenegro; A. H. José C. Mariátegui; A. H. 10 de Octubre; A. H. Su Santidad Juan Pablo II; A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.; A. H. Jardines 30 Octubre II; A. H. Integ. Solid. y Prog. sector Los Jardines Ampl. y sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Claveles; AF Santa Rosa de Lima; Agru. Punta Hermosa; A. H. PI Nvo. San Juan sector Pedro Zazzali, sector Lomas Casa Blanca, sector Chavín de Huántar, sector Alto Cenepa; Agru. Fam. Nvo. Amanecer; A. H. Cerrito La Libertad Ampl.; A. H. Integ. Manos Unidas sector Huanta II Ampl.; A. H. Integ. Manos Unidas sector Los Ángeles Corazón de Jesús III; A. H. Simón Bolívar I; AF Santo Toribio; AF Heraldos de Motupe; A. H. 1 de Mayo; Nva. Juventud Lomas Casa Blanca; Agru. Sagrado Corazón de Jesús; Agru. 27 de Enero; Agru. Primavera; AF Patria Unida; Agru. Lomas de Cristo Rey.
- Sectores: 416 y 417
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
Corte de agua el 18 de junio en Lima
Ate
- Zonas afectadas: A. H. Huaycán, zona R, UCV 206D II y III; Ampliación Monte de Sinaí, UCV 206C
- Sectores: 152
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 7.00 a. m. a 7.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A. H. Integración Manos Unidas, sector Los Ángeles.
- Sectores: 417
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras); A. H. Somos Libres; A. H. Esmeralda de Los Andes; A. H. Cruz de Motupe, grupo I; A. H. Enrique Montenegro; A. H. Nueva Esperanza; A. H. Integración Solidaridad y Progreso, sector Los Jardines Ampliación; A. H. Peruanos Unidos, sector Alberto Fujimori; A. H. Jesús de Nazareth, sector Sol de Los Andes; A. H. José C. Mariátegui II Ampliación; A. H. Vista Alegre Cerro Mirador; Urb. Mariscal Cáceres, sector III; A. H. Integración Manos Unidas, sector Corazón de Jesús II; Corazón de Jesús II; A. H. Corazón de Jesús; A. H. Simón Bolívar I; A. H. José Olaya Ampliación; AF Santo Toribio; AF José Olaya III Ampliación; A. H. Integración San José, sector José Olaya; A. H. 28 de Febrero; P. J. 10 de Marzo.
- Sectores: 417
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. 10 de Marzo; A. H. Integración Almirante Grau, sector Héroes del Cenepa; A. H. Integración Almirante Grau, sector Los Cipreses; A. H. Los Unidos; A. H. Integración Nuevo Perú, sector 1 de Enero de Montenegro; A. H. Integración Nuevo Perú, sector Buena Vista; A. H. Isabel Flores de Oliva; A. H. Integración Nuevo Perú, sector Virgen del Rosario Ampliación; A. F. Nuevo Amanecer II; A. H. Integración Virgen de Fátima, sector Cerrito Rico; A. H. 1 de Mayo; A. H. Nuevo Santa Cruz; A. H. Peruanos Unidos, sector El Amauta; Unidos (Cristo es Vida); A. F. Patria Unida; Agrup. José Olaya II; A. F. Cristo de Pachacamilla; A. F. Villa Maestro; A. H. San José Obrero; A. H. Unión y Progreso, sector Los Claveles; A. H. Cangallo; A. H. Juan Landázuri R.; A. H. Peruanos Unidos, sector Los Cibeles.
- Sectores: 417
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Horario: 9.00 a. m. a 10.00 p. m.
Breña
- Zonas afectadas: Urb. Chacra Colorada (cuadrante: av. Tingo María, av. Zorritos, jr. Yuruá, jr. Aguarico, av. Arica).
- Sectores: 14
- Motivo: Empalme de tubería
- Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Chacra Colorada (cuadrante: av. Tingo María, av. Zorritos, jr. San Martín, jr. Yuruá, jr. Aguarico, av. Arica).
- Sectores: 14
- Motivo: Empalme de tubería
- Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
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