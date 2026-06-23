Joven británico desaparecido en Miraflores fue hallado sin vida tras salir a correr al malecón

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Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Jordan Philip Maginley, ciudadano británico de 29 años que desapareció el 14 de junio tras salir a correr en el malecón de Miraflores. Su cuerpo fue identificado una semana después, tras una búsqueda que movilizó a su entorno y generó incertidumbre en Lima.

Las primeras diligencias permitieron reconstruir sus últimos movimientos a partir de imágenes de videovigilancia. Los registros muestran que salió del lugar donde se hospedaba y se dirigió hacia el malecón, zona donde solía entrenar. Las cámaras lo captaron en distintos puntos cercanos al puente Villena y al parque Raimondi mientras realizaba actividad física con normalidad.

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Las últimas horas del ciudadano británico en el malecón

De acuerdo con la investigación policial, el joven sufrió una descompensación mientras corría. Personas que se encontraban en la zona alertaron sobre la emergencia y solicitaron apoyo. El personal de auxilio lo trasladó al Hospital Casimiro Ulloa.

En el centro de salud, ingresó sin documentos que permitieran su identificación. El personal médico lo registró como paciente no identificado y confirmó su fallecimiento poco después.

La falta de identificación inmediata impidió vincular el caso con la denuncia de desaparición presentada por sus allegados. Durante varios días, familiares difundieron su búsqueda sin resultados, mientras las autoridades revisaban cámaras de seguridad y registros hospitalarios.

Finalmente, las diligencias permitieron confirmar su identidad y reconstruir la secuencia de los hechos desde su salida a correr en Miraflores hasta su atención en el hospital.