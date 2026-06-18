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Sociedad

Indecopi multa a veterinaria con S/10.000 por lesionar a gato durante baño y no reportarlo a su dueña

El establecimiento ubicado en Miraflores se negó a atender al animal ante el reclamo de la propietaria y no cumplió con reembolsar los más de S/1.500 que gastó la mujer para tratarlo en otra clínica.

Indecopi multa a veterinaria por lesionar a gato durante baño en Miraflores
Indecopi multa a veterinaria por lesionar a gato durante baño en Miraflores | Composición LR / Difusión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó con más de S/10.000 a una veterinaria en Miraflores tras determinar que su personal lesionó a un gato durante un baño y no informó adecuadamente a su propietaria sobre lo ocurrido.

La resolución, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del organismo en segunda y última instancia administrativa, ordena que se devuelva a la consumidora el costo del servicio del baño y los gastos adicionales que tuvo que asumir para el tratamiento de su mascota, ya que la veterinaria se negó a brindarle atención inmediata.

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Clínica animal lesionó a gato en Miraflores

Según la documentación del caso, en febrero de 2024 una mujer contrató el servicio de baño para su mascota por S/60 en una veterinaria de Miraflores. Al día siguiente, se percató de que el animal, llamado Draculin, tenía una lesión en el muslo que le impedía caminar con normalidad, hecho que no le fue informado debidamente.

Ante esta situación, la mujer retornó al local para reclamar, pero el personal del centro de salud se negó a brindarle atención inmediata alegando que el veterinario no se encontraba disponible y le sugirió acudir a otro establecimiento. La consumidora tuvo que llevar a su gato a otro negocio del rubro, donde le diagnosticaron un traumatismo muscular y una inflamación compatible con un golpe o procedimiento inyectable.

Indecopi multa a establecimiento

Durante la investigación del caso, Indecopi concluyó que la veterinaria no acreditó que la lesión se hubiera producido por causas ajenas al servicio prestado. Asimismo, el establecimiento no presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad del área donde se realizó el baño, pese a que contaba con dichos registros.

El organismo también advirtió que la compañía no justificó haber realizado alguna gestión para atender el caso y que incumplió con el compromiso de asumir los gastos médicos generados por el tratamiento de la mascota. Esto último se debe a que, si bien se evidenció la intención de efectuar un reembolso, el pago nunca se concretó.

A raíz de estos hechos, se le impuso una multa de 1,91 UIT, equivalentes a S/10.505, y se ordenó devolver a la consumidora el costo del servicio de baño (S/60) y los gastos asumidos para el tratamiento del animal (S/1.583,20), más los intereses legales correspondientes. Adicionalmente, se dispuso la inclusión de la denunciada en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.

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