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¡Atención conductores! Bicimotos y vehículos eléctricos no podrán transitar por ciclovías de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores refuerza las disposiciones sobre el uso de medios de transporte en espacios públicos para garantizar la seguridad vial. La campaña busca sensibilizar sobre la movilidad sostenible.

Vehículos eléctricos que superen los 25 km/h no podrán circular por las ciclovías de Miraflores.
Vehículos eléctricos que superen los 25 km/h no podrán circular por las ciclovías de Miraflores. | Foto: composición LR
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La Municipalidad de Miraflores reiteró las disposiciones que regulan el desplazamiento de determinados medios de transporte en espacios públicos del distrito. La medida fue difundida a través de una campaña de sensibilización desarrollada por el Área Técnica de la Subgerencia de Movilidad Urbana, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar las condiciones de seguridad para quienes utilizan las vías destinadas a la movilidad sostenible.

La iniciativa fue presentada en el distrito miraflorino como parte de las acciones orientadas a promover una circulación más segura y organizada. Las autoridades municipales recordaron que la infraestructura ciclística del distrito fue diseñada para un tipo específico de usuario, por lo que buscan fortalecer el conocimiento de las normas entre conductores, ciclistas y peatones.

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Vehículos eléctricos que superen los 25 km/h deberán circular por la pista

Durante la jornada informativa, representantes de la comuna explicaron que la regulación vigente establece diferencias entre los vehículos según sus características y capacidad de desplazamiento. En ese contexto, precisaron que aquellos que excedan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora no están autorizados para utilizar la infraestructura reservada para bicicletas y determinados dispositivos de movilidad personal.

El coordinador técnico Arioc Vía Huerta señaló que la clasificación contemplada en el Reglamento Nacional de Vehículos ubica a las bicimotos y otros vehículos eléctricos en categorías que exigen requisitos específicos. Entre ellos figuran el uso obligatorio de casco, la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la licencia de conducir correspondiente y otros implementos de seguridad. Asimismo, indicó que estos vehículos deben desplazarse por la calzada junto con el resto del tránsito motorizado.

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Miraflores refuerza acciones para proteger a peatones y usuarios de bicicletas

La campaña también contó con la participación de representantes de organizaciones vinculadas al ciclismo urbano. Yolanda Machuca, integrante de Ciclismo Femenino Perú, hizo un llamado a los conductores para que respeten a quienes utilizan la bicicleta para trasladarse, practicar deporte o realizar actividades recreativas, destacando la importancia de cumplir las normas de tránsito por parte de todos los actores viales.

Por su parte, Miguel Lozano, de Iron Bike, sostuvo que el incremento de unidades motorizadas y el desconocimiento de algunas disposiciones pueden generar situaciones de riesgo. En esa línea, consideró necesario mantener programas permanentes de educación vial. La Municipalidad de Miraflores informó que continuará impulsando actividades de sensibilización y conservará medidas como el cierre dominical de las avenidas Arequipa y Larco al tránsito vehicular para fomentar espacios seguros destinados a ciclistas, familias y ciudadanos.

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