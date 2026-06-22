¡Atención usuarios! Corredor Morado desvía ruta por manifestación en Av. Abancay en el centro de Lima

Los buses del Corredor Morado en Lima modifican su recorrido debido a manifestaciones en la avenida Abancay, afectando el servicio desde la mañana del 22 de junio. | Difusión

Los buses del Corredor Morado en Lima modifican su recorrido debido a manifestaciones en la avenida Abancay, afectando el servicio desde la mañana del 22 de junio. | Difusión

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Debido a la presencia de manifestantes en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, los buses del Corredor Morado modificaron su recorrido habitual la mañana de este lunes 22 de junio. Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), las unidades con dirección a San Juan de Lurigancho vienen circulando por la avenida Grau y el jirón Huánuco.

En sentido contrario, hacia Magdalena y San Isidro, los buses están desviando su ruta por el jirón Huanta y la avenida Grau.

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Recomendación de ATU

La entidad recomendó a los usuarios del sistema de transporte público tomar precauciones ante posibles demoras en el servicio mientras se mantenga la presencia de manifestantes en la zona.

Motivo de la marcha: defensa de derechos laborales y rechazo al régimen CAS

La movilización convocada por diversas organizaciones sindicales tiene como principal demanda la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector público y el rechazo al régimen de contratación administrativa de servicios (CAS).

Entre los puntos centrales de la protesta se encuentra el pedido de una mejora y reconocimiento de beneficios como la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100%, además de condiciones laborales más justas y estables para los trabajadores estatales.

Los gremios convocantes sostienen que el régimen CAS limita derechos fundamentales y exigen su eliminación progresiva, bajo el lema de “salida a luchar por tus derechos laborales” y en rechazo a lo que consideran un sistema que precariza el empleo público.

Manifestaciones en el Centro

Como se sabe, este domingo se levantó el cierre temporal de vías en el Centro Histórico de Lima dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Ello tras una serie de efectos inmediatos en la movilidad urbana y la actividad económica de la zona, además de cuestionamientos por limitar el derecho a la protesta.

La restricción vehicular, aplicada en el marco de medidas de ordenamiento y control del espacio público, obligó a desvíos en rutas de transporte público, incremento de tiempos de viaje y mayor congestión en avenidas aledañas como Grau, Abancay y Tacna.

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