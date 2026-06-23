El camión de carga pesada quedó atascado en el puente, lo cual generó congestión durante las primeras horas de la mañana. | Composición LR | Melissa Landa

El camión de carga pesada quedó atascado en el puente, lo cual generó congestión durante las primeras horas de la mañana. | Composición LR | Melissa Landa

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Un camión de carga pesada quedó atascado la mañana del último lunes al intentar cruzar por debajo del puente de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, lo que provocó una importante congestión vehicular y restricciones en el tránsito de una de las principales vías de la capital.

Según informaron las autoridades, la unidad excedía la altura máxima permitida para circular por esa zona, lo que ocasionó que quedara atrapada bajo la estructura. El incidente obligó a desplegar personal policial y agentes de tránsito para controlar el flujo vehicular y coordinar las labores de retiro del vehículo.

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Testigos reportaron largas filas de vehículos y demoras en los desplazamientos mientras se realizaban las maniobras necesarias para liberar la vía y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por el sector.

Luego de alrededor de cinco horas, el camión fue removido para que el tránsito sea liberado.

Conductor fue llevado a comisaría

El conductor del camión fue identificado como Marín Medina Rey David. Tras el incidente, fue trasladado a la Comisaría de Jesús María para las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.

De acuerdo con la información preliminar, el chofer habría infringido las normas de tránsito relacionadas con la circulación de vehículos de carga que superan las dimensiones autorizadas para determinadas rutas urbanas.

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Multa de aproximadamente S/5.000

Las autoridades indicaron que el conductor será sancionado con una multa cercana a S/5.000 por incumplir las disposiciones vigentes sobre el transporte de carga pesada.

Asimismo, se realizaron inspecciones técnicas para verificar si el impacto ocasionó daños en la infraestructura del puente. Los resultados de estas evaluaciones permitirán determinar si se requieren trabajos de reparación o mantenimiento adicionales.

Mientras tanto, las autoridades continuaron con las acciones para restablecer completamente el tránsito vehicular y evitar mayores inconvenientes para los usuarios que circulan por la avenida Brasil y vías aledañas.

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