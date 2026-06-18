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El incendio se reportó durante las 06.42 a. m. a la altura del mercado Caquetá en plena hora punta, en el distrito de San Martín de Porres. El siniestro ha ocasionado fuerte congestión vehicular en dirección hacia Plaza Unión y a la avenida Alfonso Ugarte, mientras cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atienden la emergencia.

Ante la emergencia, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la vía exclusiva del Metropolitano se encuentra obstruida debido a las labores de los bomberos, lo cual ha generado demoras en la movilización de los usuarios y la llegada de los buses en las estaciones posteriores.

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El siniestro se reportó cerca a la estación Caquetá del Metropolitano de Lima

Fuerte incendio de bus interrumpe el tránsito

El siniestro ocasionó que el tránsito en la avenida Caquetá y la vía exclusiva del Metropolitano quedara interrumpido. Pese a que las llamas del incendio ya fueron confinadas por los bomberos, el vehículo afectado continúa obstruyendo el paso de los vehículos. Asimismo, las causas del incidente aún no han sido determinadas.

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