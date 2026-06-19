El tráfico ocasionado por el cierre de vías de la MML se ha evidenciado en diversos puntos del Centro Histórico de Lima | Composición LR

El tráfico ocasionado por el cierre de vías de la MML se ha evidenciado en diversos puntos del Centro Histórico de Lima | Composición LR

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La Municipalidad Metropolitana de Lima implementó un plan de restricción del acceso vehicular en el Cercado de Lima, medida que ha generado un impacto inmediato en el tránsito de la capital durante las primeras horas de este jueves. El cierre de diversas vías obligó a conductores a buscar rutas alternas, mientras cientos de ciudadanos tuvieron que seguir a pie para llegar a sus centros de trabajo y actividades comerciales.

La restricción se aplica dentro de un polígono delimitado por importantes vías del centro histórico. El perímetro comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre (Paseo Colón) y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac.

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Congestión vehicular ocasionada por el cierre de vías

Durante la mañana, el ingreso vehicular hacia el centro de Lima se desarrolló de manera progresiva. Sin embargo, alrededor de las 8.00 a. m. se reportó una importante congestión en la intersección de la avenida 9 de Octubre con la avenida Abancay, uno de los principales accesos a la zona restringida.

La situación provocó que decenas de ciudadanos descendieran de las unidades de transporte público para continuar su trayecto caminando. A lo largo de la avenida Abancay se observó una gran cantidad de personas desplazándose a pie con dirección al centro de la ciudad.

La restricciones ocasionaron molestias en comerciantes y conductores, puesto que no todos estaban enterados de la medida.

Muchos de los peatones provenían de sectores como el puente Ricardo Palma y el paradero Acho, desde donde avanzaron varios kilómetros a pie para llegar a sus destinos ante las dificultades ocasionadas por el cierre de vías.

La medida forma parte del plan implementado por la Municipalidad de Lima para restringir el tránsito vehicular en el centro histórico. No obstante, la disposición ha generado complicaciones en la movilidad de conductores y usuarios del transporte público, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado si se adoptarán acciones complementarias para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos afectados por las restricciones vehiculares.

Incidentes por restricción vehicular

En el cruce de las avenidas Grau y Abancay se registraron incidentes y molestias entre el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima y ciudadanos a bordo de sus vehículos. Los conductores intentaron ingresar a la zona; sin embargo, los inspectores exigieron la presentación de un pase vehicular para que se les permitiera el acceso, lo cual generó reclamo y momentos de tensión.

Horario y fiscalización

La medida entró en vigencia desde las 00:00 horas de este viernes 19 de junio y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio. Asimismo, personal de la inspectoría de la Municipalidad de Lima se encuentra desplegado en puntos estratégicos como el paradero Acho y los puentes de acceso.

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