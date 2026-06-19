HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez liderará hoy marcha nacional | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Congestión vehicular tras cierre de accesos al Centro Histórico de Lima por restricción de la MML: buses varados y pasajeros caminando

Los cierres obligaron a conductores a buscar rutas alternas y a miles de ciudadanos a seguir a pie hacia sus trabajos en el centro histórico.

El tráfico ocasionado por el cierre de vías de la MML se ha evidenciado en diversos puntos del Centro Histórico de Lima
El tráfico ocasionado por el cierre de vías de la MML se ha evidenciado en diversos puntos del Centro Histórico de Lima | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementó un plan de restricción del acceso vehicular en el Cercado de Lima, medida que ha generado un impacto inmediato en el tránsito de la capital durante las primeras horas de este jueves. El cierre de diversas vías obligó a conductores a buscar rutas alternas, mientras cientos de ciudadanos tuvieron que seguir a pie para llegar a sus centros de trabajo y actividades comerciales.

La restricción se aplica dentro de un polígono delimitado por importantes vías del centro histórico. El perímetro comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre (Paseo Colón) y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Marcha "Justicia Electoral": MML oficializa desvíos y restricciones en Centro Histórico de Lima por movilizaciones de HOY, viernes 19 de junio

lr.pe

Congestión vehicular ocasionada por el cierre de vías

Durante la mañana, el ingreso vehicular hacia el centro de Lima se desarrolló de manera progresiva. Sin embargo, alrededor de las 8.00 a. m. se reportó una importante congestión en la intersección de la avenida 9 de Octubre con la avenida Abancay, uno de los principales accesos a la zona restringida.

La situación provocó que decenas de ciudadanos descendieran de las unidades de transporte público para continuar su trayecto caminando. A lo largo de la avenida Abancay se observó una gran cantidad de personas desplazándose a pie con dirección al centro de la ciudad.

La restricciones ocasionaron molestias en comerciantes y conductores, puesto que no todos estaban enterados de la medida.

La restricciones ocasionaron molestias en comerciantes y conductores, puesto que no todos estaban enterados de la medida.

Muchos de los peatones provenían de sectores como el puente Ricardo Palma y el paradero Acho, desde donde avanzaron varios kilómetros a pie para llegar a sus destinos ante las dificultades ocasionadas por el cierre de vías.

La medida forma parte del plan implementado por la Municipalidad de Lima para restringir el tránsito vehicular en el centro histórico. No obstante, la disposición ha generado complicaciones en la movilidad de conductores y usuarios del transporte público, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado si se adoptarán acciones complementarias para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos afectados por las restricciones vehiculares.

PUEDES VER: Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

lr.pe

Incidentes por restricción vehicular

En el cruce de las avenidas Grau y Abancay se registraron incidentes y molestias entre el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima y ciudadanos a bordo de sus vehículos. Los conductores intentaron ingresar a la zona; sin embargo, los inspectores exigieron la presentación de un pase vehicular para que se les permitiera el acceso, lo cual generó reclamo y momentos de tensión.

Horario y fiscalización

La medida entró en vigencia desde las 00:00 horas de este viernes 19 de junio y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio. Asimismo, personal de la inspectoría de la Municipalidad de Lima se encuentra desplegado en puntos estratégicos como el paradero Acho y los puentes de acceso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Marcha "Justicia Electoral": MML oficializa desvíos y restricciones en Centro Histórico de Lima por movilizaciones de HOY, viernes 19 de junio

Marcha "Justicia Electoral": MML oficializa desvíos y restricciones en Centro Histórico de Lima por movilizaciones de HOY, viernes 19 de junio

LEER MÁS
Carlos Bruce sobre Rafael López Aliaga: "Su postulación es un fraude a la ley"

Carlos Bruce sobre Rafael López Aliaga: "Su postulación es un fraude a la ley"

LEER MÁS
Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Atención, usuarios! ATU anuncia desvíos del Corredor Morado y buses del transporte público por marcha en el Centro de Lima

¡Atención, usuarios! ATU anuncia desvíos del Corredor Morado y buses del transporte público por marcha en el Centro de Lima

LEER MÁS
Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

LEER MÁS
¿Te equivocaste al hacer un Yape? La app de BCP explica qué hacer para intentar recuperar tu dinero

¿Te equivocaste al hacer un Yape? La app de BCP explica qué hacer para intentar recuperar tu dinero

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

LEER MÁS
Asesor espiritual de Roberto Sánchez denuncia robo de motocicleta en Cercado de Lima tras recibir amenazas

Asesor espiritual de Roberto Sánchez denuncia robo de motocicleta en Cercado de Lima tras recibir amenazas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025