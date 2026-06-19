MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante la restricción temporal de tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima | composición LR

MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante la restricción temporal de tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima | composición LR

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Ante las restricciones temporales al tránsito vehicular dispuestas en el Centro Histórico de Lima, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores de los sectores público y privado a adoptar medidas flexibles que permitan garantizar el bienestar y la seguridad de los trabajadores afectados por las dificultades de desplazamiento.

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la medida municipal estará vigente del 19 al 22 de junio de 2026 y recomendó priorizar el teletrabajo durante el periodo de restricción, de acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 31572, Ley del Teletrabajo, y su respectivo reglamento.

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Comunicado del MTPE sobre las restricciones vehiculares impuestas por la MML.

Piden tolerancia en horarios durante restricción vehicular

Asimismo, el MTPE solicitó a las empresas otorgar tolerancia tanto para el ingreso como para la salida de la jornada laboral de aquellos trabajadores que enfrenten problemas de movilidad debido a la falta o restricción del transporte público en las zonas afectadas.

La cartera también instó a los empleadores a implementar mecanismos flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas por los inconvenientes en el traslado de los trabajadores hacia sus centros de labores. Según precisó, dichas medidas deberán adecuarse a las circunstancias particulares de cada empresa, garantizando el ingreso de los trabajadores para el cumplimiento de sus funciones.

En el comunicado se indica además que el tiempo de tardanza en el ingreso o el adelanto de la salida estará sujeto a una compensación posterior, conforme al acuerdo entre empleador y trabajador. En caso de no existir consenso, la modalidad de compensación será determinada por el empleador.

El MTPE enfatizó que, mientras duren las restricciones vehiculares, el tiempo de demora ocasionado por las dificultades de transporte no podrá ser considerado como tardanza injustificada ni ser motivo de sanciones disciplinarias contra los trabajadores.

La disposición se da en medio de las restricciones de acceso vehicular implementadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en diversas vías del Cercado de Lima, medida que ha generado congestión vehicular y obligado a miles de ciudadanos a modificar sus rutas habituales de desplazamiento.

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