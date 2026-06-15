Este distrito de Lima consume 227 litros al día por persona, según informe de la Sunass y REDES. | Foto: composición LR

Este distrito de Lima consume 227 litros al día por persona, según informe de la Sunass y REDES. | Foto: composición LR

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En el reciente informe 'Vivir en el desierto: cuánta agua consumimos y qué calidad de servicio tenemos en Lima Metropolitana y Callao', elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), un dato ha llamado la atención de los expertos. Aunque el consumo promedio diario de agua en la capital alcanza los 134 litros por habitante —cifra que supera lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, existe un distrito limeño que, pese a tener menos población que San Juan de Lurigancho y Carabayllo, duplica ampliamente el uso de dicho recurso hídrico.

De acuerdo con estándares internacionales, un consumo de 100 litros de agua por persona al día es considerado óptimo, ya que permite cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y alimentación. Sin embargo, el elevado uso registrado en esta ciudad limeña genera preocupación entre los especialistas, debido a que podría comprometer la disponibilidad de este elemento vital para la vida en Lima Metropolitana y Callao a mediano y largo plazo.

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¿Cuál es el distrito que más litros de agua consume al día por persona?

Según el informe, San Isidro es el distrito con el mayor consumo de agua potable por habitante en Lima Metropolitana y Callao. En promedio, cada residente utiliza alrededor de 227 litros al día, una cifra que supera en 127% los 100 litros diarios recomendados por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y alimentación.

En contraste, Mi Perú y Puente Piedra son los distritos con el menor consumo de agua por habitante, con 102 y 103 litros diarios, respectivamente. En conjunto, sus niveles de gasto se encuentran muy por debajo de los registrados en San Isidro, donde cada residente utiliza en promedio 227 litros de agua al día.

Las diferencias en el consumo de agua entre los distritos no solo responden a los hábitos de los usuarios, sino también a las condiciones del servicio que reciben. Según explicó Giacomo Puccio, economista de REDES y coautor del informe elaborado junto a la Sunass, mientras el consumo destinado a necesidades básicas suele ser similar, las variaciones surgen cuando las familias cuentan con agua suficiente para actividades adicionales, como usar una lavadora o regar áreas verdes. Asimismo, indicó que en las zonas donde el suministro es intermitente el consumo suele reducirse a lo estrictamente necesario.