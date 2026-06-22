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Cierran la playa La Herradura en Chorrillos tras colapso de parte del malecón por fuerte oleaje

La Municipalidad de Chorrillos indicó que coordina con la Autoridad del Proyecto Costa Verde para evaluar los daños y asegurar la protección de los transeúntes en la zona afectada.

Playa La Herradura en Chorrillos permanece cerrada por daños en el malecón
Playa La Herradura en Chorrillos permanece cerrada por daños en el malecón | Captura Canal N.
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El acceso a la playa La Herradura, en Chorrillos, permanece cerrado este lunes 22 de junio tras los daños provocados por los oleajes anómalos registrados en el litoral. El fuerte impacto del mar generó el colapso parcial del malecón, afectó veredas y escaleras antiguas y dejó expuesto un poste de alumbrado público en riesgo de caída.

La restricción busca evitar accidentes en una zona donde el mar continúa golpeando con intensidad y la infraestructura presenta deterioro progresivo, según constataciones en el área.

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Colapso generó alarma entre vecinos

El derrumbe ocurrió la mañana del domingo 21 de junio, cuando vecinos y comerciantes escucharon un fuerte estruendo en el sector. Al acercarse, constataron la caída de parte de la estructura del malecón, una zona utilizada a diario por transeúntes, corredores y ciclistas.

Vecinos recordaron que en 2025 ya se registraron colapsos similares en el mismo balneario. Además, advirtieron que los daños en la infraestructura se repiten pese a anuncios de intervención, mientras el mar continúa golpeando con intensidad la Costa Verde.

Municipio coordina con Costa Verde y pide precaución

La Municipalidad de Chorrillos informó, mediante un comunicado emitido la noche del 21 de junio, que coordinó acciones con la Autoridad del Proyecto Costa Verde para la evaluación técnica y la recuperación de la zona afectada.

'Esta mañana un oleaje anómalo afectó el malecón de la playa La Herradura. El espacio ha sido cerrado por seguridad', señaló la comuna, que también exhortó a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a las alertas de la Marina de Guerra del Perú sobre la continuidad de los oleajes anómalos.

Comunicado de la Municipalidad de Chorrillos.

Comunicado de la Municipalidad de Chorrillos.

Oleajes anómalos impactarán la costa

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió la presencia de nuevos oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral, fenómeno que se extenderá desde el domingo 21 hasta el viernes 26 de junio. El evento marítimo afectará gran parte de la costa nacional y variará en intensidad según cada zona.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero se registrará desde la mañana del lunes 22, con un incremento a moderado en la tarde del martes 23 y una disminución a ligero el miércoles 24. En el litoral centro, entre el sur de Salaverry y Chancay, las condiciones comenzarán también el lunes 22, con un aumento a nivel moderado durante la madrugada del martes 23 y un retorno a condiciones ligeras la tarde del miércoles 24.

En tanto, en el litoral sur, desde Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje se presentará desde la tarde del domingo 21, con intensificación a moderado el lunes 22 y picos de fuerte intensidad durante la noche del mismo día. Posteriormente, disminuirá a moderado el martes 23 y volverá a nivel ligero desde la tarde del jueves 25, con proyección de extensión hasta la región Tacna.

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