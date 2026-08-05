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Acusan a bachiller en Psicología de presunta agresión contra niño con autismo en Surco: cámaras captan el hecho

La madre, alarmada por las imágenes, afirma que la joven golpeó y empujó a su hijo en lugar de calmarlo. Además, la acusó de distraerse con el celular y fumar cerca del menor.

La madre del menor presentó la denuncia ante las autoridades de Surco.
La madre del menor presentó la denuncia ante las autoridades de Surco. | Composición LR
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Una madre de familia denunció a una bachiller en Psicología por presuntamente agredir a su hijo, un menor diagnosticado con autismo, mientras se encontraba bajo su cuidado en una vivienda del distrito de Surco. Según la denunciante, las cámaras de seguridad instaladas en la habitación del niño registraron los hechos, por lo que decidió presentar una denuncia en una comisaría.

La mujer identificó a la denunciada como Pamela Almenara Loayza, quien había sido contratada para reforzar las terapias que el menor recibía tanto en su centro educativo como con especialistas.

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Cámaras de seguridad registraron la presunta agresión

De acuerdo con el testimonio brindado por la madre a RPP, las imágenes muestran que la joven golpea la mano del menor. Tras ello, el niño se altera y, en lugar de intentar calmarlo, la mujer presuntamente lo empuja hasta hacerlo caer al suelo.

"Ella estaba acá para reforzar las terapias que realizaba tanto en la escuela como las que realizaba con sus terapeutas. Cuando estaban en el área de juegos, ella estaba más con su celular. No solo eso, ella fuma con un vape y bota el humo en la cara de mi hijo, quien es alérgico", declaró la madre.

La denunciante señaló que, inicialmente, la joven le informó que el menor había sufrido una crisis. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, aseguró que la versión no coincidía con lo ocurrido.

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Presentan denuncia en Surco

Luego de revisar las imágenes, la madre acudió a una comisaría de Surco para denunciar el presunto caso de maltrato infantil y solicitar que se investiguen los hechos.

Según informó RPP, un equipo periodístico intentó comunicarse con Pamela Almenara Loayza para conocer su versión de lo ocurrido; sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuesta.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes como parte de las investigaciones.

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