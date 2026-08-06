Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instalará la próxima semana

Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instala el viernes 7

Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instala el viernes 7

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La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instalará la próxima semana, pues se pospuso la sesión programada para este viernes 7. Si bien se plantea como posible fecha el lunes 10, aún no está definido.

Inicialmente, la sesión de instalación estaba programada para realizarse el 7 de este mes en la Sala Martha Hildebrandt a las 9.00 a. m., tal como figura en la agenda del Congreso. Sin embargo, desde la oficina del diputado Javier Cipriani (Renovación Popular), a cargo de la coordinación, informaron a este medio que la reunión fue postergada.

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En la sesión se elegirá a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre los integrantes: Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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Comisión de Ética: Hubo un cambio en la representación de Juntos por el Perú

Durante la Junta de Portavoces realizada antes del Pleno del último miércoles 5, la bancada de Juntos por el Perú planteó sustituir al diputado César Tito Rojas en la Comisión de Ética Parlamentaria por Azucena Isla Rojas.

Ante esto, el vocero del grupo parlamentario, Ernesto Zunini, pidió reconsiderar la propuesta para que, en lugar de Isla Rojas, se designara a Jessica Sadith Pérez Quispe. El cambio fue aceptado.

Zunini aseguró, en entrevista a Epicentro, que los cambios se debieron a decisiones propias de la democracia.

“Es lo propio de la democracia interna, ¿no? Porque mientras sesionaba junta de portavoces y tenía yo como vocero que estar presente y a dar el nombre de un miembro de la Comisión de Ética, el Pleno de diputados estaba también debatiendo la propuesta”, explicó.

Además, descartó que existe desorganización en la interna del partido. “Somos la bancada que está más preocupada, que tiene más tolerancia también a la crítica, que sabe escuchar lo que dice la gente”, anotó.

También, explicó que su decisión de no buscar la presidencia de Ética se debe a haber escuchado a la ciudadanía.

“El que no la debe no la teme. Entonces dejamos en manos de otra bancada la presidencia de la Comisión de Ética porque nosotros estamos dispuestos a allanarnos a todo tipo de denuncias e investigaciones que van a ser muchas por lo visto, ¿no? Durante este periodo porque evidentemente esto forma parte pues de una estrategia de desgaste del oficialismo y nosotros lo asumimos como tal”, dijo en referencia a las denuncias presentadas contra uno de los integrantes de JP, Julián Pérez, por presunta violencia psicológica e intrafamiliar.