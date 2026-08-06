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BCR renueva parte de su Directorio: Gobierno designa a tres representantes del Ejecutivo

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como integrantes del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Dos de ellos ya habían ocupado ese cargo durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La renovación del máximo órgano de decisión del Banco Central marca el inicio de una nueva etapa en la conducción de la política monetaria durante el actual período presidencial.
La renovación del máximo órgano de decisión del Banco Central marca el inicio de una nueva etapa en la conducción de la política monetaria durante el actual período presidencial. | Composición LR/Andina
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El Ejecutivo oficializó la designación de Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki, así como la ratificación de Inés Marylin Choy Chong como integrante del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en representación del Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N.° 250-2026-PCM.

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Ellos integrarán el órgano responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el control de la inflación y la administración de las reservas internacionales.

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Los nombramientos forman parte del proceso de renovación del Directorio del BCR correspondiente al nuevo período presidencial. Dos de los tres economistas designados no llegan por primera vez al Directorio del Banco Central: Luis Palomino y Gustavo Yamada ya integraron este órgano durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).

Dos regresan al Directorio del Banco Central

Luis Miguel Palomino Bonilla fue designado miembro del Directorio en agosto de 2016 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente ocupó la vicepresidencia del organismo. Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, también fue economista jefe para América Latina de Merrill Lynch, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Por su parte, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también cuenta con experiencia previa dentro del Banco Central. En 2013 fue elegido director por el Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala y, tres años después, volvió a integrar el Directorio como representante del Poder Ejecutivo durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Yamada es economista, doctor en Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico e investigador especializado en mercado laboral, pobreza, productividad, capital humano y crecimiento económico. A lo largo de su carrera ha desarrollado consultorías para organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Inés Marylin Choy Chong representa el componente de continuidad dentro del Directorio del BCR. Economista y funcionaria de carrera de la institución desde 1977, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Banco Central. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como gerenta general del BCR y, desde noviembre de 2021, integra el Directorio, del cual también fue vicepresidenta.

Renovación del Directorio aún no concluye

La resolución publicada designa a los tres representantes del Poder Ejecutivo. La conformación definitiva del Directorio dependerá de las designaciones que correspondan al Congreso y del procedimiento constitucional para la designación y ratificación de la Presidencia del Banco Central.

La composición final del Directorio será observada por los mercados y los agentes económicos debido al papel que desempeña el BCR en la conducción de la política monetaria y en la preservación de la estabilidad macroeconómica del país.

Más allá de los nombramientos, el retorno de Luis Palomino y Gustavo Yamada supone la reincorporación de dos economistas que ya participaron en las decisiones del Banco Central durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, experiencia que vuelve a colocarlos en uno de los órganos técnicos con mayor influencia sobre la economía peruana.

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Un nombramiento con impacto económico

La renovación del Directorio del BCR suele ser observada con atención debido a que este órgano define las principales decisiones de política monetaria. Entre sus atribuciones se encuentran fijar la tasa de interés de referencia, aprobar las políticas necesarias para preservar la estabilidad de precios, administrar las reservas internacionales y adoptar decisiones relacionadas con la emisión monetaria.

Las decisiones que adopte el Directorio pueden influir en variables como el costo del crédito, el comportamiento del tipo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones de financiamiento para hogares y empresas.

Además, el inicio de un nuevo período presidencial suele venir acompañado de expectativas sobre la continuidad o eventuales cambios en la conducción de la política monetaria, particularmente en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica continúa siendo uno de los principales activos del país.

Los nombramientos conforman el primer paso para completar la nueva composición del Directorio del Banco Central durante el actual gobierno. En las próximas semanas también se espera conocer la conformación definitiva del órgano, incluyendo a los representantes que corresponden designar al Congreso y las decisiones respecto a la presidencia del BCR.

La integración final del Directorio será seguida de cerca por inversionistas, entidades financieras, gremios empresariales y analistas económicos, debido al papel que desempeña el Banco Central en la estabilidad monetaria y financiera del Perú.

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