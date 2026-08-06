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Magaly Medina protagonizó un tenso momento durante la última edición de su programa luego de difundir audios de una conversación entre Naldy Saldaña y Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz. En las grabaciones, la excantante de la agrupación le revela al empresario los videos donde ella sufre tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, pero, según lo expuesto en el espacio televisivo, Custodio restó importancia a la acusación.

La situación generó la reacción de la conductora de ATV, quien cuestionó la postura del empresario al escuchar que, en lugar de centrarse en las acusaciones deNaldy Saldaña, le preguntaba por la manera en que había conseguido las pruebas contra César Sánchez. Tras escuchar los audios, Magaly no dudó en increpar al dueño de La Bella Luz y lo calificó de cómplice por su actuación frente a la denuncia de la cantante.

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Magaly Medina se enfada y llama cómplice a dueño de La Bella Luz

Luego de escuchar las grabaciones, Magaly Medina cuestionó duramente a Óscar Custodio por la manera en que respondió a Naldy Saldaña cuando ella le contó lo ocurrido. La conductora consideró que el empresario estaba más preocupado por conocer cómo la cantante había obtenido las grabaciones que por la gravedad de las acusaciones que estaba realizando contra César Sánchez Chavesta.

"Tú estabas más preocupado por cómo ella había grabado, tú estabas más preocupado en eso, no le interesaba un pepino lo que ella estaba reclamando con justa razón. Esto es realmente, no solo que hubo un agresor, sino que tú has sido su cómplice y eso puede tener algún tipo de penalidad, por algo que has ocultado", expresó la figura de ATV muy indignada.

Óscar Custodio cuestiona a Naldy Saldaña por reunir pruebas contra César Sánchez

En los audios difundidos por el programa de Magaly Medina también se escucha parte de la conversación que Naldy Saldaña sostuvo con Óscar Custodio. La cantante le expresó su preocupación por la conducta de César Sánchez y le explicó que contaba con registros en video relacionados con los hechos que estaba denunciando.

"Don Óscar se está dando cuenta de la gravedad de las cosas... está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo", manifestó la artista en una de las grabaciones.

Sin embargo, durante la conversación, Custodio centró su atención en la forma en que la artista había conseguido las imágenes. El empresario cuestionó que Saldaña hubiera realizado las grabaciones y mencionó que estas podían exponer a César Sánchez. "No hay necesidad como te digo de grabar, ahí lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras", se escucha decir al dueño de La Bella Luz.