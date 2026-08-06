Harvey Colchado: “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como presión política”
El diputado de Ahora Nación es acusado por dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. Fiscalía pide 9 años y 4 meses de prisión para el exoficial. aseguró Colchado que no lograrán amedrentarme, y que su compromiso contra la corrupción sigue firme.
- Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica
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Ante el requerimiento de la fiscalía que pidió 9 años y 4 meses de prisión para Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, el exoficial de la Policía Nacional y hoy diputado se pronunció asegurando que "no lograrán amedrentarme, mi compromiso en contra de la corrupción sigue más firme que nunca".
Colchado es acusado por dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El pedido lo presentó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.
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De acuerdo con la tesis fiscal, el diputado de Ahora Nación habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente, pese a que continuaba prestando servicio como coronel de la PNP.
Colchado es el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y recientemente nombrado miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria en la presente cámara.
Ahora se espera que el Poder Judicial evalúe este caso y determine o no si pasa a juicio.
"Como ciudadano y hoy como diputado tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", indicó.
Recalcó que mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, goza de la presunción de inocencia. "Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación", apuntó.
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el diputado sostiene que resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asume una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en su calidad de diputado de la República. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política".
Finalmente subrayó que "vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad. Seguiré actuando con la misma firmeza, honestidad e independencia que han marcado toda mi carrera".