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Sociedad

¡Atención! Restringirán acceso a la Costa Verde este domingo 14 de junio por carrera Olaya Runners 5K 2026

El cierre temporal de determinados puntos se realizará durante la mañana para garantizar la seguridad de más de 14.000 atletas. Conoce el plan de desvíos que implementará la comuna chorrillana.

Acceso a la Costa Verde será restringido el domingo 14 de junio
Acceso a la Costa Verde será restringido el domingo 14 de junio | Composición LR / Andina
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La Municipalidad de Chorrillos informó que el acceso vehicular a la Costa Verde será restringido en determinados puntos este domingo 14 de junio debido al desarrollo de la carrera Olaya Runners 5k 2026. La actividad, que reunirá a más de 14.000 atletas, se realiza en el marco de las celebraciones por el 203.° aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra.

Las restricciones y cierres temporales se aplicarán estrictamente entre las 7.00 a. m. y las 11.00 a. m. y afectarán los siguientes tramos:

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  • El cruce del Malecón Grau con la avenida Mariscal Castilla
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Plan de desvío en la Costa Verde el 14 de junio

Para garantizar la seguridad de los competidores y asegurar el menor impacto posible en las vías del distrito, la comuna anunció que implementará un Plan de Manejo de Tránsito que contempla las siguientes rutas alternas:

  • Sentido Lima a Chorrillos: los vehículos podrán desviarse desde el Circuito de Playas hacia la avenida Malecón Grau y continuar por el Malecón Grau hasta la avenida Prolongación Huaylas.
  • Sentido Chorrillos a Lima: el flujo vehicular irá por la avenida Prolongación Huaylas con dirección a la avenida Alejandro Iglesias o directamente por Prolongación Huaylas hacia el Circuito de Playas.
Plan de Desvío Vehicular por Olaya Runners 5k en la Costa Verde

Plan de Desvío Vehicular por Olaya Runners 5k en la Costa Verde

Cronograma del Olaya Runners 5k 2026

Las actividades iniciarán temprano en la explanada de Agua Dulce y seguirán el siguiente cronograma:

  • 5.00 a. m. a 7.00 a. m.: entrega de kits (polos deportivos y brazaletes oficiales).
  • 7.00 a. m.: activación de baile.
  • 7.30 a. m.: calentamiento con Smart Fit y activación con DJ VAZ.
  • 8.00 a. m.: partida oficial de la carrera en sus categorías juvenil, libre y máster (ramas masculina y femenina).
  • 10.00 a. m.: ceremonia de premiación para los ganadores del certamen.

El municipio chorrillano invocó a los conductores y usuarios a tomar las precauciones del caso, respetar las señales de control de tránsito y las indicaciones del personal municipal desplegado a lo largo del recorrido.

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