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No quedó conforme con su corte de cabello: cliente golpeó a dos barberos tras negarse a pagarles en Los Olivos

La víctima narró que la agresión empezó cuando el cliente reclamó la devolución de su dinero porque estaba inconforme con su corte de cabello. Los daños están valorizados en más de S/1.400.

Las víctimas denunciaron la agresión ante la Policía Nacional del Perú.
Las víctimas denunciaron la agresión ante la Policía Nacional del Perú. | Composición LR
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Un reclamo por un corte de cabello terminó en una violenta agresión dentro de una barbería del distrito de Los Olivos. Un joven identificado como Andy Christian Mendoza atacó a dos trabajadores del establecimiento luego de manifestar su descontento con el servicio recibido, dejando a uno de ellos con lesiones de consideración y causando daños materiales valorizados en más de S/1.400.

La víctima principal, Jeremy Carranza, relató que el incidente comenzó cuando el cliente exigió la devolución del dinero pagado por el corte. Según explicó, tanto él como otro trabajador intentaron llegar a una solución y le ofrecieron corregir el trabajo realizado; sin embargo, el sujeto reaccionó de manera agresiva.

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"Le dijimos que no se podía devolver el dinero, pero que podíamos arreglar el corte. Ahí fue donde metió su mano al bolsillo y empezó a golpearme en la cabeza y en los ojos", contó Carranza.

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Cliente agredió a barberos

La situación se salió rápidamente de control. De acuerdo con el agraviado, el atacante utilizó objetos del propio local para continuar con la agresión. Entre ellos, un ventilador que lanzó contra otro trabajador y una secadora con la que presuntamente amenazó a los presentes.

Tras el ataque, Jeremy logró refugiarse en el baño del establecimiento mientras sangraba y pedía ayuda a sus familiares y a su empleador. Como consecuencia de los golpes, sufrió lesiones en la cabeza y en uno de sus ojos, además de presentar mareos constantes y otros malestares.

"Tengo mareos, a veces vomito sangre, me duele el ojo y no lo puedo abrir bien", declaró.

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Agresor tendría vínculos con bandas criminales

Los familiares del trabajador denunciaron además que el agresor habría lanzado amenazas contra los empleados del negocio. Según indicaron, Mendoza mencionó presuntos vínculos con bandas criminales y advirtió sobre posibles represalias contra el propietario de la barbería.

Además de las lesiones físicas, el ataque dejó importantes pérdidas económicas. Máquinas de trabajo, herramientas y otros objetos personales resultaron dañados durante el incidente, generando perjuicios valorizados en más de S/1.400.

Luego de identificar al presunto responsable, los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú, que ya realiza las investigaciones para ubicar al agresor y determinar las responsabilidades penales por este hecho ocurrido en Los Olivos.

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