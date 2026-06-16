Atacan combi en plena ruta en Chorrillos: chofer y dos personas resultaron heridas
El atentado se produjo la noche de este martes 16 de junio. El conductor recibió impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, según informó la PNP.
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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la capital. El chofer de una combi y dos personas resultaron heridas tras un atentado ocurrido la noche de este martes 16 de junio, en el distrito de Chorrillos.
La emergencia fue reportada a las 7.25 p. m. en el cruce de la avenida Santa Rosa y la Calle Progreso. El conductor de la unidad se llevó la peor parte al recibir impactos de bala. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado de emergencia por una unidad policial de San Genaro al hospital más cercano.