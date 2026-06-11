Las autoridades investigan el móvil de ambos crímenes, los cuales tendrían relación con enfrentamientos internos entre bandas criminales | Composición LR

Las autoridades investigan el móvil de ambos crímenes, los cuales tendrían relación con enfrentamientos internos entre bandas criminales | Composición LR

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Una presunta guerra interna entre facciones vinculadas al Tren de Aragua dejó dos hombres muertos tras una violenta persecución armada registrada en el distrito de Chorrillos. El doble crimen ocurrió en plena vía pública y se extendió hasta el interior de un bus de transporte público, donde uno de los agraviados intentó refugiarse de sus atacantes antes de ser asesinado.

De acuerdo con información policial, los hechos se iniciaron en los alrededores de la avenida Matellini, cuando varios sicarios a bordo de una motocicleta comenzaron a perseguir a dos hombres. Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un ataque planificado bajo la modalidad de sicariato directo, en el marco de una disputa entre remanentes de la organización criminal Tren de Aragua.

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Las cámaras de seguridad de la zona captaron momentos de terror. En las imágenes se observa a vecinos y transeúntes correr desesperadamente para ponerse a salvo de los disparos. Incluso una mujer, junto a su menor hijo y otro ciudadano, ingresaron apresuradamente a un establecimiento comercial para evitar ser alcanzados por las balas.

Primera víctima fue interceptada durante la persecución

Según los investigadores, uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y continuó la persecución a pie con un arma de fuego en la mano. Minutos después, un cómplice logró interceptar a una de las víctimas y le disparó directamente.

Testigos señalaron que el hombre intentó escapar entre los vehículos que circulaban por la zona, pero cayó gravemente herido tras recibir los impactos de bala. Los atacantes continuaron su recorrido sin detenerse, concentrando sus esfuerzos en localizar al segundo objetivo.

Sicario abordó bus para ejecutar a segunda víctima

La segunda víctima, que vestía una polera gris, logró huir por más de 10 cuadras mientras era perseguida por los criminales. En un intento por salvar su vida, abordó una unidad de transporte público en el cruce de las avenidas Del Sol y Guardia Civil.

Sin embargo, los sicarios lograron ubicarlo. Según la Policía, los atacantes interceptaron el bus cuando se encontraba en movimiento y uno de ellos subió armado a la unidad para disparar directamente contra el hombre.

El ataque provocó escenas de pánico entre los pasajeros y personas que esperaban en el paradero. Tras ejecutar a la víctima, el sicario descendió del vehículo, abordó nuevamente la motocicleta y huyó junto a su cómplice.

Producto del atentado, las lunas posteriores del bus quedaron completamente destrozadas por los impactos de bala. A pesar de la violencia del ataque, el conductor y los pasajeros resultaron ilesos.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos asumió las diligencias para esclarecer el doble homicidio. Los agentes recopilan imágenes de cámaras de seguridad municipales y privadas, además de tomar declaraciones a testigos y al conductor del bus involucrado.

Las autoridades no descartan que el crimen responda a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales rivales. Para los investigadores, la persecución sostenida, el uso de motocicletas y la determinación de los atacantes para alcanzar a ambas víctimas evidencian una planificación previa.

Fuentes policiales señalaron que una de las principales hipótesis apunta a una disputa interna entre facciones del Tren de Aragua por el control de actividades ilícitas en la capital.

Por su parte, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y ordenaron su traslado a la Morgue Central de Lima para las necropsias correspondientes. Las indagaciones continúan para identificar plenamente a los responsables y determinar el móvil exacto del crimen.

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