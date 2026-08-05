¿Los bancos atienden este feriado 6 de agosto? Revisa los horarios y canales habilitados en BCP, Interbank, BBVA y Banco de la Nación

El feriado nacional del 6 de agosto por la Batalla de Junín alterará la atención en bancos peruanos. | Foto: composición LR

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El feriado nacional de este jueves 6 de agosto, establecido por la Ley 31530 para conmemorar la Batalla de Junín, modificará la atención en distintas entidades del país. Entre ellas se encuentran los principales bancos, que suspenderán el servicio en la mayoría de sus agencias, aunque mantendrán habilitados sus canales digitales para que los clientes puedan realizar operaciones.

Ante este cambio, quienes necesiten efectuar transferencias, pagos, retiros u otros trámites bancarios deberán recurrir a aplicaciones móviles, banca por internet, cajeros automáticos y agentes autorizados. A continuación, conoce cómo atenderán el BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y el Banco de la Nación durante esta jornada.

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BCP, Interbank, BBVA y Banco de la Nación: así atenderán durante el feriado del 6 de agosto

Banco de la Nación: agencias no atenderán este jueves

El Banco de la Nación informó que este jueves 6 de agosto no habrá atención presencial en sus agencias debido al feriado nacional. Sin embargo, los usuarios podrán seguir realizando la mayoría de sus operaciones a través de los agentes MultiRed, agentes MultiRed Municipal y la red de cajeros automáticos disponibles a nivel nacional.

Además, los servicios digitales de la entidad continuarán operando con normalidad, lo que permitirá efectuar consultas, pagos y otras transacciones sin necesidad de acudir a una oficina.

BCP: confirmó el cierre de todas sus agencias

El Banco de Crédito del Perú (BCP) confirmó que este jueves 6 de agosto sus agencias permanecerán cerradas por el feriado nacional. La entidad recomendó a sus clientes utilizar sus canales digitales para realizar cualquier operación durante la jornada.

Entre los servicios que continuarán habilitados se encuentran la banca por internet, la aplicación BCP, Vía BCP, Yape, la atención mediante WhatsApp y la red de cajeros automáticos distribuidos en todo el país.

Interbank: mantendrá operativos sus canales digitales

Interbank tampoco brindará atención presencial en sus agencias durante el feriado del 6 de agosto. No obstante, los clientes podrán acceder a sus principales plataformas digitales para efectuar diversas operaciones sin interrupciones.

La entidad mantendrá habilitados la banca por internet, la aplicación móvil, la atención por WhatsApp, la banca por teléfono para operaciones automáticas y los cajeros automáticos.

Scotiabank: operaciones disponibles sin acudir a oficinas

Scotiabank no atenderá al público en sus agencias durante el feriado nacional. Pese a ello, los usuarios podrán continuar realizando operaciones mediante los diferentes canales digitales habilitados por la entidad.

Entre ellos figuran la App Scotiabank, la Web Scotiabank, las transferencias a través de Plin y la red de cajeros automáticos para retiros, consultas y otras transacciones.

BBVA: horario referencial y servicios digitales

BBVA no emitió un comunicado específico sobre su atención por el feriado del 6 de agosto. Sin embargo, de acuerdo con su horario habitual para días feriados, sus agencias suelen atender de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Asimismo, los clientes podrán acceder a la banca por internet, la aplicación móvil, los cajeros automáticos y los cajeros de depósito para realizar distintas operaciones durante el día.