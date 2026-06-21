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Oficializan redución de los precios de pasajes urbanos a partir del lunes 22 de junio en Trujillo, anuncian transportistas

La medida responde a la reciente disminución en los precios de los combustibles, lo que permite ajustar las tarifas y beneficiar a los usuarios del transporte público.

Los usuarios del transporte público en Trujillo pagarán menos por sus viajes desde este lunes, tras la reducción de tarifas en diversas empresas de transporte urbano.
Los usuarios del transporte público en Trujillo pagarán menos por sus viajes desde este lunes, tras la reducción de tarifas en diversas empresas de transporte urbano. | Foto: Sergio Verde
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Los usuarios del transporte público en Trujillo pagarán menos por sus viajes desde este lunes, luego de que diversas empresas de transporte urbano confirmaran una reducción en las tarifas del pasaje. La medida fue anunciada por representantes del sector, quienes señalaron que el nuevo precio busca aliviar el gasto de las familias ante el contexto económico actual.

La rebaja contempla una disminución de S/0.50 en el costo del pasaje urbano. De esta manera, la tarifa general pasará de S/2.50 a S/2 en varias rutas de la ciudad. Los transportistas indicaron que la decisión responde, entre otros factores, a la reducción en los precios de los combustibles registrada en los últimos meses.

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Empresas aplicarán la reducción del pasaje urbano en Trujillo

La disminución de tarifas será implementada por diversas empresas de microbuses y combis que operan en la ciudad. Entre las compañías de microbuses que aplicarán la medida figuran Libertad, California y Nueva California.

En el caso de las empresas de combis, se encuentran Luz Divina, Virgen del Arco, Santa Lucía de Moche, Los Diamantes, Miramar, San Isidro Labrador, Nuevos Girasoles, Modernos Girasoles, Arcoíris Express y Santa Catalina. Todas ellas empezarán a cobrar el nuevo tarifario desde el inicio de la próxima semana.

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Razones detrás de la baja en las tarifas del transporte público desde este lunes 22 de junio

Los representantes del sector recordaron que meses atrás varias empresas decidieron incrementar el precio de los pasajes debido al fuerte aumento de los combustibles y a los mayores costos operativos que enfrentaban para mantener el servicio.

Sin embargo, los dirigentes señalaron que la reciente reducción en el precio del combustible permite ajustar nuevamente las tarifas. Según explicaron, el descenso de este costo hace posible trasladar parte de ese beneficio a los usuarios, por lo que acordaron aplicar la rebaja de S/0.50 en el pasaje urbano. Con esta medida, los transportistas esperan contribuir a disminuir el impacto de los gastos de movilidad en la economía de los ciudadanos de Trujillo.

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