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Economía

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 5 de agosto

¿A cuánto cotiza el dólar ahora? Conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos en el Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 5 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 5 de agosto de 2026 | Composición LR
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La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 5 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,370 la compra y S/3,400 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles 5 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576
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