Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 5 de agosto
¿A cuánto cotiza el dólar ahora? Conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos en el Perú.
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La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 5 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,370 la compra y S/3,400 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles 5 de agosto?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576