Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 5 de agosto

La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 5 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,370 la compra y S/3,400 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles 5 de agosto?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

Interbank