ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio
El costo se implementará desde que los usuarios abordan las unidades y permitirá conexiones dentro del sistema Metropolitano sin un pago adicional.
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Una nueva modificación en el servicio de los buses alimentadores empieza a aplicarse desde este sábado 20 de junio en la capital. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que desde este sábado 20 de junio se aplicará la tarifa integrada de S/3,50 desde que los usuarios abordan estas unidades con dirección de Lima Norte hacia el sur de la capital o viceversa.
La ampliación de este mecanismo permitirá que más pasajeros puedan acceder a conexiones dentro del sistema Metropolitano mediante un único pago, incluyendo el ingreso sin costo adicional a determinados terminales y estaciones habilitadas, según indicó el organismo.
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Las rutas que se suman a la tarifa integrada
De acuerdo con la ATU, los buses alimentadores de América, Cedros de Villa y Los Próceres aplicarán el nuevo esquema de cobro en la zona sur. En tanto, en el norte, la medida se aplicará a las unidades de La Ensenada, Los Alisos, Payet, Collique, San Juan de Dios, Universitaria, Carabayllo, Torre Blanca y Trapiche.
Asimismo, como parte de la nueva integración, los pasajeros tendrán la posibilidad de acceder a conexiones gratuitas con los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matinelli y con las estaciones Los Incas y Universidad, que facilitarán el transporte masivo en Lima Norte.
El Metropolitano implementa costo integral
Esta nueva incorporación de la tarifa integrada en buses alimentadores se suma a la estrategia que ya está vigente en rutas como Bertello, Milagros de Jesús, Puente Piedra, Los Olivos, Puno y Naranjal. De esta manera, los usuarios que aborden cualquiera de estas rutas podrán acceder al servicio con un pago único, independientemente de si continúan su viaje en el corredor troncal.
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